تركي آل الشيخ يثير الجدل بحديثه عن “أقزام آسيا”.. وهجوم كويتي على أحمد الفهد

أثار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية ،الجدل عقب تصريحه شديد اللهجة ،أمس الجمعة، بشأن من وصفهم بـ”أقزام آسيا” في اتصال تلفوني مع قناة “روتانا خليجية” ضمن برنامج “كورة روتانا.

وقال آل الشيخ إنه لا يسمح بتكرار ما حدث من إجحاف بحق المنتخبات والفرق السعودية من جانب الاتحاد الآسيوي.

وقال الشيخ: “أقزام آسيا لن يضرّوا الرياضة السعودية”.

وأثارت تصريحات الشيخ النقاش في السعودية حول المقصود بكلامه، وقال الإعلامي السعودي أحمد الشمراني إن المقصود هو الكويتي أحمد الفهد مشيرًا إلى أنه هو الرئيس الفعلي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مؤكدًا أنه محب للسيطرة ويهوى اللعب وشغل الناس والتسبب بالضرر لهم.

وأشار الشمراني إلى أن الحال ،الذي وصلت إليه الكرة الكويتية يعود إلى سياسات الفهد نفسه، ما دفع “الفيفا” لتجميد نشاط الكرة الكويتية للمرة الثالثة في أقل من 10 أعوام.

وأوضح الشمراني إلى أن الفهد يظهر ما لا يبطن على مستوى الاتحادين الآسيوي والدولي واللجنة الأولمبية، بينما تساءل الإعلامي عيد الثقيل عمّن وضع أحمد فهد في هذا المنصب.

وقال الثقيل إن الابن تنكر للجميل السعودي، منوهًا إلى ضرورة تنظيف الاتحاد الآسيوي.

هجوم كويتي على الفهد

في سياق متصل هاجمت الأوساط الكويتية أحمد الفهد ؛بسبب موقفه من إقامة بطولة كأس الخليج 23 في موعدها المقرر سلفًا، وهو ما يتناقض مع موقف رئيس الاتحاد الخليجي ،أحمد بن خليفة آل ثاني.

وألمح الفهد إلى أن بطولة كأس الخليج الـ23 ،قد تقام دون مشاركة الكويت حال عدم رفع الإيقاف واستجابة الحكومة لشروط الهيئات الدولية.

ووصفت صحيفة “الراي” الكويتية موقف الفهد بأنه “غريب”، لا يكترث صاحبه بأهمية تواجد منتخب بلاده في المحفل الخليجي.

من جهته قال الإعلامي محمد السراج إن الاتحاد الآسيوي يجامل القنوات الناقلة والرعاة، مشيرًا إلى أنه اتحاد يُشترى بالمال، كما أوضح أن الظلم ظهر بشكل واضح على خلفية مباريات الأندية السعودية ضد الإيرانية، والظلم التحكيمي الذي تعرض له الهلال أمام ويسترن سيدني وانديريرز في نهائي أبطال آسيا العام 2014.

#محمد_السراح:

الاتحاد الآسيوي يجامل القنوات الناقلة والرعاة ،وتوقعنا أن يتغير الوضع ،ولكن يبدو أنه اتحاد يشترى بالمال#أقزام_آسيا #كورة_روتانا pic.twitter.com/iU9GaKShek — برنامج كورة (@korarotana) ٢٧ أكتوبر، ٢٠١٧

ورفض آل الشيخ التعليق على سؤال بشأن أنباء رفضه لقاء رئيس الاتحاد الآسيوي، البحريني سلمان آل خليفة في اليابان. مشيرًا إلى أن العادة أن تدعم السعودية أي مرشح من الدول العربية الاتحادات القارية أو الدولية، معبرًا عن أسفه لأن المرشحين العرب يعملون فيما بعد ضد الرياضة السعودية.

وسبق أن شغل يوسف السركال عدة مناصب في الاتحاد الإماراتي من العام 1995، لعل أبرزها رئاسة الاتحاد من 2011 إلى 2016، وكان عضوًا في لجنة التفتيش بالاتحاد الدولي لكرة القدم لكأس العالم 2006 في ألمانيا.