رئيس نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يؤدي صلاة الجمعة بالرياض (صور)

أدى “إيفرام قليزر” مالك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صلاة الجمعة خلف الشيخ عادل الكلباني، في مسجد “المحيسسن” بحي أشبيليا؛ بالرياض.

وأبدى قليزر إعجابه بتعاليم الإسلام وسماحته، واعتلى المنبر عقب خروج الناس ملتقطًا الصورَ من كاميرا هاتفه.

وتحدث “الكلباني” إلى الضيف الإنجليزي قائلًا: “ما شاهدته في المسجد من عبادة وسماحة نفوس وابتهال لله سبحانه وتعالى وعناق بين المصلين؛ هو الإسلام، أما ما يشاع من أن الإسلام هو إقصاء للآخر وتفجيرات فديننا منه براء، فالإسلام علّمنا محبة الناس والتعايش معهم بكل ود واحترام، وتقبل الرأي والرأي الآخر، ومساعدة المحتاجين”.