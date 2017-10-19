هيئة الرياضة السعودية توقّع مذكرة تعاون مع مانشستر يونايتد الإنجليزي (صور)

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، في المملكة العربية السعودية، توقيعها مذكرة تفاهم مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تهدف إلى تطوير كرة القدم في السعودية.

وأصدرت الهيئة بيانًا قالت فيه إن هذه الاتفاقات تهدف إلى الاستفادة من الخبرات الإنجليزية.

وتم توقيع المذكرة في العاصمة الإنجليزية لندن، بحضور رئيس الهيئة تركي آل الشيخ، والرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد ريتشارد أرنولد.

وتضمنت مذكرة التفاهم إنشاء عدد من الأكاديميات في السعودية لرعاية المواهب وتطويرها، ومذكرة اتفاق لوضع برنامج إعداد وتدريب للكوادر التدريبية السعودية، وسيتم نقل كافة جوانب المعرفة والتقنية إلى الكوادر السعودية الشابة لتهيئتها للعمل في الأندية السعودية”.