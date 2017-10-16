السعودية.. هيئة الرياضة توقّع اتفاقية مع شركة كوموسا لاستضافة نهائي السوبر العالمي

وقّعت هيئة الرياضة السعودية برئاسة تركي آل الشيخ، اتفاقية مع شركة كوموسا المنظمة لبطولة محمد علي كلاي للملاكمة تتضمن استضاف السعودية نهائي السوبر العالمي للملاكمة في مايو المقبل.

ووفقًا لبيان صحفي نشرته الهيئة العامة للرياضة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فإن الاتفاقية تتضمن إنشاء أكاديمية لإعداد الملاكمين السعوديين الناشئين.

وقال تركي آل الشيخ عقب توقيع الاتفاقية في العاصمة البريطانية لندن إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة نحو السعي لنشر مختلف الرياضات وتنوعها وتوسيع قاعدة ممارسيها، ما يسهم في صناعة جيل من الأبطال”.

وأضاف بن تركي” استضافة هذه البطولة يمثل الحدث الأكبر في الشرق الأوسط لهذا النوع من الرياضات”، مؤكدًا ثقته أنها ستحظى بحضور ومتابعة غير مسبوقة.

معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يوقع اتفاقية مع شركة كوموسا لاستضافة نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي كلاي للملاكمة pic.twitter.com/tdZFmeHYl3 — هيئة الرياضة (@gsaksa) ١٦ أكتوبر، ٢٠١٧

وأكد آل الشيخ أن الهيئة العامة للرياضة في السعودية تنسق مع مختلف الاتحادات الرياضية لصناعة رياضة مشوقة وجذابة في مختلف الألعاب.

في سياق متصل، وقّع تركي آل الشيخ اتفاقية مع رابطة الليغا الإسبانية، تتضمن شراكة رعاية وتسويق، إضافة إلى تأسيس أكاديميتين في الرياض وجدة بهدف تطوير وتدريب اللاعبين السعوديين الناشئين، إضافة إلى المدربين، وفق برامج معدة من رابطة الاتحاد الإسباني.