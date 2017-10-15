هيئة الرياضة السعودية تلزم محللي المباريات بارتداء الزي الوطني

قالت الهيئة العامة للرياضة في السعودية، إنها طلبت من قنوات “إم بي سي برو سبورت”، الناقل الرسمي للدوري السعودي، بإلزام المحللين السعوديين الذين يظهرون على شاشتها أثناء تحليل المباريات بالزي الوطني.

وأوضحت الهيئة في تغريدة لها على حسابها الرسمي في موقع تويتر “#الهيئة_العامة_للرياضة تطلب من الناقل الرسمي للدوري السعودي إلزام من يظهر على شاشتها من السعوديين أثناء تحليل المباريات بالزي الوطني.

ولم توضح الهيئة مزيداً من التفاصيل حول تغريدتها، لا سيما ما سيواجهه من لا يلتزم من المحللين السعوديين بارتداء الزي الوطني أو بجزء منه.

ويتضمن الزي الوطني السعودي أربع قطع من الملابس وهي (ثوب، غترة، عقال، ومشلح)، وغالباً ما يكون الثوب أبيض، فيما يختلف لون الغترة من بيضاء إلى حمراء وتسمى حينها شماخ، فيما يحافظ العقال على اللون الأسود.

ويندرج القرار ضمن تغييرات جذرية تشهدها الرياضة السعودية ككل منذ تعيين رئيس جديد لها الشهر الماضي، وهو المستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ، والذي أصدر سلسلة قرارات تركزت كثير منها حول لعبة كرة القدم الأكثر شعبية في المملكة.