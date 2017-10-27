هل دفع إبراهيم غالب ثمن أخطاء حسام غالي في مباراة نادي الهلال؟ ‎

دافع فيصل الشبرمي عن موكله، اللاعب إبراهيم غالب، نجم نادي النصر السعودي، بسبب الانتقادات التي تعرض لها عقب مباراة الفريق أمام الهلال.

وقال الشبرمي في تغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “كبش فداء لأخطاء الغير.. نقد جارح لا يفقهون بكرة القدم إلا اسمها.. أنت سبب من أسباب عودة ⁧‫النصر‬⁩ إلى البطولات”.

وكان الشبرمي يرد على تغريدة أحد المشجعين الذي قال فيها: “اللاعب كان مغطي خانته وخانة غالي بالمحور وأمامه ادواردو وميليسي وسالم والفرج”.

نموذج بسيط جدًا

للناس الفاهمة فقط في كرة القدم

مو مع الخيل ي شقراء

صورة من غير تحية لأصحاب

العقول الفارغة اللي حابه تسجل حضور

محد درى pic.twitter.com/jin8LRFsiZ — فيصل الشبرمي (@faisllee) ٢٧ أكتوبر، ٢٠١٧

كبش فداء لأخطاء الغير

نقد جارح لا يفقهون بكرة القدم إلا اسمها

أنت سبب من أسباب عودة نصر البطولات

لا يهمك ي صديقي حكي الأغبياء#إبراهيم_غالب pic.twitter.com/o4c8e4Q8pj — فيصل الشبرمي (@faisllee) ٢٧ أكتوبر، ٢٠١٧

وتأتي تغريدة الشبرمي بقصد بيان أن المسؤول الأول عن عدم تواجد خط وسط في مباراة الديربي هو اللاعب حسام غالي.

وانتهت مباراة الديربي بفوز الهلال بهدفين لهدف، حيث تعرض كل من غالي وغالب لانتقادات جماهيرية كبيرة، إذ طالبت الجماهير بترحيل اللاعب حسام غالي في الشتوية.