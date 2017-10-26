مباراة النصر والهلال.. كيف يدور صراع راقصي التانغو دياز وكوينتريوس؟

يشهد لقاء ديربي العاصمة السعودية الرياض بين النصر والهلال، مساء الخميس، على ملعب الملز في الجولة الثامنة للدوري السعودي صراعًا فنيًا بنكهة أرجنتينية بين رامون دياز المدير الفني للهلال وغوستافو كوينتريوس المدير الفني للنصر.

ويزيد من صعوبة لقاء الفريقين أن دياز وكوينتريوس تقابلا أكثر من مرة وكل منهما يعرف الكثير عن الآخر ويدرك قدراته جيدًا.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح المواجهة التكتيكية بين دياز وكوينتريوس، فإلى السطور التالية:

خبرة دياز تكسب

يتفوق رامون دياز في عوامل الخبرة التي يملكها في المجال التدريبي بفضل بدايته في العمل بهذا المجال قبل كوينتريوس بـ 8 سنوات كاملة كما أنه خاض تجارب أطول وأكثر تميزًا.

وتولى دياز (58 عامًا)، قيادة ريفر بليت وسان لورينزو وإندبيندينت في الأرجنتين وأوكسفورد الإنجليزي وكلوب أمريكا المكسيكي بجانب منتخب باراغواي.

وعمل كوينتريوس (52 عامًا)، مع سان لورينزو في الأرجنتين وبوليفار وأورينتي بيترليو البوليفيين وقاد منتخبي بوليفيا والإكوادور.

طموح كوينتريوس

يملك كوينتريوس طموحًا كبيرًا في لقاء ديربي الرياض أمام الهلال، خاصة أنه يأمل إسقاط الهلال وتقديم أوراق اعتماده في ظل أن تجربته لاتزال في بدايتها.

ويدرك جمهور النصر جيدًا أن الفريق يعاني عدم استقرار فني بسبب كثرة تغيير المدربين في الفترة الأخيرة وبالتالي فإن المدرب الأرجنتيني يسعى لإثبات قدراته في مواجهة قوية بقيمة ديربي الرياض.

ويعد كوينتريوس المدرب رقم 9 في النصر خلال آخر 3 أعوام بعد كارينيو وكانيدا وخورخي دا سيلفا وهيغاتا وفابيو كانافارو مع عودة كانيدا، وفترة مؤقتة جديدة لهيغاتا بخلاف زوران وباتريس كارتيرون وريكاردو غوميز.

دياز وصدارة الدوري

يسعى رامون دياز المدير الفني للهلال لتحقيق الفوز من أجل تصدر مسابقة الدوري وحسم مساره في البطولة المحلية قبل التفرغ للموقعة المرتقبة أمام أوراوا ريد دياموندز في نهائي دوري أبطال آسيا يومي 18 و25 نوفمبر المقبل ذهابًا وإيابًا.

ويطمع دياز في تأكيد تفوقه على النصر، واكتساب خطوة جديدة في طريق الشعبية المتزايدة للمدرب الأرجنتيني القدير مع الهلال، من خلال الفوز بالديربي والبحث عن تعزيز تقدمه في الدوري.

كوينتريوس واستعادة الهيبة

يأمل كوينتريوس استعادة هيبة الفريق النصراوي بشكل واضح ومميز في لقاء الهلال، خاصة أن العالمي تلقى هزيمة بنتيجة 5/1 في آخر لقاءات الفريقين.

ويسعى المدرب الأرجنتيني لتحقيق نتيجة إيجابية تسهم في حصد الفريق 3 نقاط غالية بعد الفوز على التعاون ثم التعادل مع أحد.

ويرى عمرو أنور المدير الفني السابق للاتحاد السعودي عبر شبكة “إرم نيوز” أن مهمة كوينتريوس ليست سهلة خاصة أن لقاء ديربي الرياض مواجهة جماهيرية صعبة والجميع يترقبها.

وأوضح أن النصر افتقد التوازن في آخر مباريات الديربي بالخسارة بنتيجة 5/1 في الدوري وبالتالي فاللقاء يبدو لاستعادة الهيبة.