مباراة النصر والهلال.. 6 رجال يرسمون ملامح ديربي الرياض

دائمًا تتسم مباريات ديربي العاصمة السعودية الرياض بين العملاقين النصر والهلال بالملامح الفنية، كونها وجبة كروية دسمة لمتابعي وعشاق الساحرة المستديرة سواء في المملكة أو المنطقة العربية.

ويأمل عشاق الكرة السعودية متابعة مباراة مثيرة خاصة أن الهلال يحتل المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وله مباراة مؤجلة بينما يحتل النصر المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز المواهب التي تحسم ملامح ديربي الرياض.

عمر خريبين

يعيش السوري عمر خريبين مهاجم الهلال حالة فنية رائعة في الموسم الحالي، بعدما تألق في المباريات الأخيرة لفريقه خاصة في دوري أبطال آسيا.

وسجل خريبين هدفين في مسابقة الدوري كما صنع هدفًا ،ويقدم مستويات مبهرة بالبطولة القارية ،التي وصل بها الهلال للدور النهائي بعدما سجل 5 أهداف في شباك بيرسبوليس الإيراني.

وأكد أيمن الرمادي، مدرب عجمان الإماراتي، أن خريبين يملك موهبة رائعة وكبيرة ولديه خبرات وقدرات تتطور بشكل مبهر.

وقال الرمادي لـ”إرم نيوز”: إن خريبين استفاد من لعبه في دوري قوي بقيمة الدوري الإماراتي مع الظفرة ،موضحًا أن تطور اللاعب مع الهلال أمر رائع ومميز”.

محمد السهلاوي

يتمتع المهاجم القدير محمد السهلاوي بخبرات وقدرات تهديفية تجعله سلاحًا مهمًا يرسم ملامح الهجوم النصراوي.

وسجل السهلاوي 3 أهداف مع النصر في الموسم الحالي، ويراهن المهاجم السعودي على قدراته التهديفية وإمكانية استغلال أنصاف الفرص.

وقال عمرو أنور، المدير الفني الأسبق لفريق الاتحاد السعودي، لـ”إرم نيوز: “إن السهلاوي لاعب متميز وقناص بمعنى الكلمة ،موضحًا أنه أحد ثمار جيل المواهب في الهجوم السعودي بعد ناصر الشمراني ونايف هزازي”.

وأضاف: “السهلاوي سيخضع بكل تأكيد لرقابة صارمة من لاعبي الهلال، خاصة أن أي مساحة تسنح للاعب النصر تجعله خطرًا على المرمى”.

كارلوس إدواردو

يبقى البرازيلي كارلوس إدواردو العقل المفكر في تشكيلة الهلال واللاعب المتميز صاحب اللمسات السحرية ،والذي يجيد الاختراق والتحرك من الخلف للأمام ببراعة.

وسجل إدواردو 4 أهداف في الدوري مع الهلال ،كما أنه يشكل دويتو هجومي رائع مع خريبين يجعله من أخطر الأوراق في التشكيلة الهجومية الهلالية.

ليوناردو

يظل اللاعب البرازيلي ليوناردو أحد الأوراق المميزة في يد المدير الفني الأرجنتيني كوينتريس المدرب الجديد للفريق.

ويملك ليوناردو خبرات مميزة نتيجة مشواره مع فريق الجزيرة الإماراتي ،ومن قبله تشونبوك الكوري الجنوبي.

وسجل اللاعب البرازيلي 4 أهداف خلال 6 مباريات ،وهو هداف الفريق حتى الآن وصنع هدفاً للفريق ويعتبر الورقة الأبرز في خطط المدرب الأرجنتيني.

مباراة الهلال والنصر.. هل يكتب العواجيز كلمة الحسم؟ https://t.co/4Azbp3pUFE pic.twitter.com/5sdBJ12G7U — إرم سبورت (@EremSports) October 25, 2017

سالم الدوسري

يبدو سالم الدوسري صانع الألعاب والجناح السريع من العناصر المهمة في تشكيلة الهلال ،خاصة أنه صاحب مجهود وفير دفاعًا وهجومًا.

ويعتمد الهلال على تحركات الدوسري لمساندة الثنائي الهجومي عمر خريبين ،وكارلوس إدواردو ،بجانب المساندة الدفاعية في وسط الملعب ،وهو ما يجعله عنصرًا مهمًا في تشكيلة المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

محمد فوزير

انضم المغربي محمد فوزير ،لاعب وسط فريق الفتح الرباطي السابق، إلى النصر مطلع هذا الموسم بعد تألق اللاعب اللافت في البطولة العربية ،ما جعل الكثيرين يتوقعون مستويات مميزة من اللاعب المغربي الموهوب.

ولم يقدم فوزير أوراق اعتماده بعد لمشجعي النصر ،بما يتوافق مع طموحات الجماهير النصراوية ،إلا أن لقاء ديربي الرياض يبدو فرصة مهمة بالنسبة للاعب المغربي لتقديم مستويات مميزة.

وشارك فوزير في 5 مباريات مع النصر ،وسجل هدفًا ،وصنع آخر ،ولكن المعدل الذي يقدمه ليس المأمول من جانب جماهير الفريق.