السعوديون يشكرون نادي الزمالك المصري على شيكابالا ويسخرون من حسام غالي (فيديو)

تشهد مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم مشاركة العديد من نجوم الكرة المصرية وسط توقعات بتألقهم خاصة أن العديد من العناصر أصحاب الخبرات انتقلت لدوري جميل.

واستقبل عشاق الكرة السعودية حالة التألق اللافت للنجم المصري محمود عبدالرازق “شيكابالا” مع فريقه الرائد بأصداء كبيرة وانبهار بموهبة الفهد الأسمر، بينما يبقى على النقيض حال مواطنه وزميله حسام غالي لاعب وسط فريق النصر.

ويرصد “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ردود الفعل على مستوى شيكابالا وحسام غالي:

تألق لافت لشيكابالا

شهدت مسابقة الدوري تألقًا لافتًا للنجم شيكابالا وهو ما أثار ردود فعل واسعة لدى عشاق فريق الرائد الذي نجح في ضم الفهد الأسمر بجانب المتابعين للكرة السعودية.

ونجح شيكابالا في تقديم مستويات رائعة مع الرائد رغم تراجع مستوى فريقه بالدوري؛ إلا أنه لفت الأنظار بكل قوة.

وعبّر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بموهبة شيكابالا بل ووجّهوا الشكر لنادي الزمالك على اكتشاف هذه الموهبة والسماح برحيلها للدوري السعودي.

رد اعتبار

ويعد تألق شيكابالا اللافت مع الرائد أمراً بمثابة رد اعتبار للنجم الذي لاقى معاملة سيئة من جانب مسؤولي الزمالك في الموسم الماضي.

ولم يستطع شيكابالا إقناع جماهير الزمالك في ظل هذه الضغوط التي حاصرت الفريق في الموسم الماضي ولكن اللاعب الموهوب تألق خارج أسوار الفريق الأبيض.

وتشير الأرقام إلى تألق شيكابالا بشكل لافت هذا الموسم، وسجل اللاعب 3 أهداف خلال 5 مباريات كما أنه صنع هدفًا وهو معدل رائع للاعب صاحب الـ33 عامًا.

سخرية من غالي

في الوقت الذي يعاني حسام غالي من موجة سخرية عارمة بسبب أدائه الهزيل والمهزوز في لقاءات النصر، توقع الفريق أن يلعب حسام غالي دور القائد في وسط الملعب ويشعل الملعب بحماسه الشديد لكن ما حدث كان العكس فاللاعب صاحب الـ36 عامًا نال السخرية بسبب أخطائه الساذجة.

وتداول عشاق الهلال مقطع فيديو لمراوغة ناجحة من سلمان الفرج لاعب وسط الهلال لغالي في وسط الملعب خلال لقاء ديربي العاصمة السعودية الرياض.

الديربي كشف المستور

وكشف لقاء الديربي بين النصر والهلال المستور حول أداء حسام غالي وتراجعه في الفترة الماضية بشكل واضح.

وعانى مدربو الأهلي في الفترة الأخيرة من ثورة جماهيرية حال الانقلاب على حسام غالي ولكن الدوري السعودي أثبت أن اللاعب فقد بريقه ولم يعد قادرًا على العطاء.

وشارك غالي في 3 مباريات مع النصر ولم يسجل أو يصنع أي هدف كما أنه قدّم مستويات هزيلة أثارت انتقادات الكثيرين