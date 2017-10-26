مباراة النصر والهلال.. سلمان الفرج يتلاعب بحسام غالي (فيديو)

شهدت مباراة النصر وضيفه الهلال مساء اليوم الخميس،على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، لحساب الجولة الثامنة من الدوري السعودي، مهارة رائعة من سلمان الفرج لاعب الهلال أمام المصري حسام غالي.

وفي كرة وصلت قريبة من اللاعبين، كان الفرج الأسرع في السيطرة على الكرة، ثم تلاعب بها بشكل رائع نال إعجاب الجمهور، خاصة أن اللقطة جاءت أمام اللاعب المخضرم حسام غالي.

ويعد الفرج عنصرًا أساسيًا في تشكيلة الهلال في السنوات الأخيرة، في حين يلعب غالي مع النصر بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم قادمًا من الأهلي المصري.

وتغلب الهلال 2/1 على النصر ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب مع الأهلي.