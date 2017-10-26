مباراة النصر والهلال.. السهلاوي يسجّل الهدف الأول من ركلة جزاء (فيديو)

سجل المهاجم محمد السهلاوي الهدف الأول لفريقه النصر خلال مواجهة الهلال في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي لكرة القدم، على ملعب الملز في العاصمة الرياض.

وحصل النصر على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من المباراة بعد تدخل خشن من أسامة هوساوي على محمد فوزير، ليقرر حكم المباراة السلوفيني “دامير سكومينا” منحه بطاقة صفراء مع ركلة جزاء.

وانبرى السهلاوي وسدّد ركلة الجزاء على يمين الحارس محمد الميعويوف ليعلن تقدم فريقه 1/0.

وهذا هو الهدف رقم 11 للسهلاوي في مباريات الديربي أمام الهلال.

يشار إلى أن الهلال يحتل صدارة الترتيب مع الأهلي بـ 13 نقطة لكل منها.

فيديو..

الهدف الأول لنادي النصر على الهلال سجله اللاعب محمد السهلاوي في الدقيقة 2

تعليق: عيسى الحربين#النصر_الهلال#برو_سبورت pic.twitter.com/LtasYzKpEy — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) ٢٦ أكتوبر، ٢٠١٧