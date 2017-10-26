هل مازال النصر منافسًا حقيقيًا للهلال أم تغيرت المعادلة؟ (فيديو غرافيك)

يترقب عشاق الساحرة المستديرة ،في المملكة العربية السعودية ،المواجهة النارية ،التي تجمع بين الهلال وجاره النصر في ديربي مثير للعاصمة الرياض ،مساء الخميس ،في الجولة الثامنة للدوري السعودي.

ديربي الرياض كان ولازال موعدًا مهمًا للغاية بالنسبة لجماهير الناديين أيًا كان موقف كلًا منها في ترتيب جدول المسابقة، لكن الكرة السعودية شهدت تغييرات كبيرة للغاية خلال الموسمين الأخيرين، حيث تعقّد موقف أندية ،وازدهرت أندية أخرى ماليًا وفنيًا.

وتصدر الاتحاد والنصر الأندية السعودية ،التي عانت كثيرًا خلال الموسمين الأخيرين، بعكس الأهلي والهلال، رغم ذلك بقى ديربي جدة وديربيي الرياض بنفس الأهمية، ويحظيان بمتابعة وشغف عاليين.

وارتبط اسما الهلال والنصر ،على الدوام، بالمنافسة الساخنة على الألقاب.. لكن هل مازال هذا الصراع والتنافس قائمًا بين عملاقي الكرة العربية والسعودية كما كان سابقًا.. شاهد “الفيديوغرافيك” التالي: