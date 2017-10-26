مباراة النصر والهلال.. 156 مليون ريال القيمة السوقية لمحترفي الفريقين

تشهد المواجهة المرتقبة التي تجمع مساء اليوم الخميس بين ناديي النصر والهلال على ملعب الملك فهد الدولي في قمة مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، عدة أرقام قياسية لعل أبرزها وجود 12 لاعبًا أجنبيًا محترفًا في صفوف الفريقين تبلغ قيمتهم السوقية حوالي 156 ميلون ريال.

وبحسب صحيفة “اليوم” السعودية اليوم الخميس فإن محترفي نادي الهلال يستحوذون على نصيب الأسد، بقيمة سوقية تبلغ 119 ميلون ريال.

ويعتبر البرازيلي كارلوس ادواردو المحترف الأعلى سعرًا حيث انضم للهلال لمدة ثلاثة أعوام مقابل 35 مليون ريال، ويأتي المهاجم السوري عمر خريبين في المركز الثاني حيث انضم للهلال مقابل 27 مليون ريال بعقد يمتد لثلاثة أعوام، فيما بلغت قيمة صفقة ضم الحارس العماني علي الحبسي نحو 22 مليون ريال لثلاثة مواسم، فيما بلغت صفقة ضم الفنزويلي ريفاس عشرة ملايين ريال لمدة موسمين والأورغوياني نيكولاس ميلسي 11 مليون ريال، والمهاجم ماتياس ما يقارب 12 مليون ريال لمدة موسمين.

أما فريق النصر فتبلغ قيمة ضم المدافع البرازيلي برونو خمسة ملايين ريال مقابل عشرة ملايين ريال للبرازيلي ليوناردو لاعب الوسط القادم من الجزيرة الإماراتي و13 مليون ريال قيمة المهاجم الليبيري ويليام جيبور وثلاثة ملايين ريال للمصري حسام غالي وتبلغ قيمة ضم المغربيين محمد فوزير والظهير سعد لكرو سبعة ملايين ريال.