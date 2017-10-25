نادي الاتحاد يترنح بالتعادل مع القادسية ويقبع بالمركز السابع في ترتيب الدوري السعودي

واصل نادي الاتحاد السعودي نتائجه المخيبة في بطولة الدوري السعودي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه القادسية، اليوم الأربعاء، في المرحلة الثامنة للمسابقة.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص، التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفيا بالحصول على نقطة وحيدة.

وبات نادي الاتحاد، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، مكتفيًا بتحقيق فوزين فقط بالبطولة حتى الآن، في المركز السابع مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، برصيد تسع نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف أمام القادسية، صاحب المركز الثامن مؤقتًا، والمتساوي معه في نفس الرصيد.

#الدوري_السعودي_للمحترفين || جدول الترتيب بعد نهاية مباريات اليوم من الجولة الثامنة .. pic.twitter.com/bmGGGCOFVg — رابطة دوري المحترفين (@SPL) ٢٥ أكتوبر، ٢٠١٧

وفي وقت سابق اليوم فاز الاتفاق 2-1 على الفيحاء وجاءت الأهداف الثلاثة في غضون سبع دقائق من الشوط الثاني.

وصنع هزاع الهزاع هدفين لماجد الخيبري وخوانمي كايخون في الدقيقتين 65 و72 وبينهما سجل عبد الله السالم هدف الفيحاء في الدقيقة 70.

ويملك الاتفاق ثماني نقاط متفوقا بنقطتين على الفيحاء.