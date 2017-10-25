مباراة الاتحاد والقادسية.. طالب يُذاكر في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة (فيديو)

التقطت كاميرا مباراة نادي الاتحاد السعودي أمام القادسية في افتتاح الأسبوع الثامن من مباريات دوري المحترفين السعودي، طالبًا يذاكر في المدرجات.

وسلطت الكاميرا الضوء على الطالب الذي أمسك بالكتاب المدرسي، ويذاكر في المدرجات، حيث رفض المغادرة دعمًا لفريقه.

ويلتقي نادي الاتحاد مع القادسية اليوم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة – الجوهرة المشعة.

ويحتل الاتحاد المركز الثامن في ترتيب جدول الدوري السعودي بـ8 نقاط، بينما يحتل القادسية المركز التاسع بنفس عدد النقاط.