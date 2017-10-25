مباراة النصر والهلال.. كم تبلغ مكافأة كل لاعب بالفريق الفائز؟

رصد عدد من أعضاء شرف نادي النصر السعودي لكرة القدم مكافآت كبيرة خاصة في حال فوز لاعبي الفريق على المنافس التقليدي الهلال في المواجهة المقررة بينهما غدا الخميس على استاد “الأمير فيصل بن فهد” في الرياض، ضمن منافسات المرحلة الثامنة للدوري السعودي للمحترفين.

وكان إبراهيم المهيدب عضو شرف النادي تكفل بشراء عشرة آلاف تذكرة لتوزيعها على الجماهير، كما حفز لاعبي الفريق بتقديم مكافأة قدرها عشرة آلاف ريال لكل لاعب، كما أعلن عضو الشرف أيمن القاضي عن تقديمه نفس المبلغ للاعبين في حالة الفوز، حسبما أفادت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية اليوم الأربعاء.

بعد إغلاق قضية عوض خميس وديًّا.. من انتصر نادي الهلال أم النصر؟ https://t.co/5z9R5WAvRR pic.twitter.com/CP1JDp6DUu — إرم سبورت (@EremSports) October 24, 2017

وينتظر أن تصل مكافآت لاعبي النصر في حال الفوز على الهلال ومساواته في عدد النقاط إلى 40 ألف ريال لكل لاعب.

وكان اتحاد الكرة السعودي نقل مواجهة الفريقين إلى استاد “الأمير فيصل بن فهد” في الرياض، والذي يتسع لـ23 ألف مشجع سيتقاسمها مشجعو الفريق بدلا من استاد الملك فهد الدولي بسبب أعمال الصيانة.

قضية عوض خميس.. من الألف إلى الياء (فيديوغرافيك) https://t.co/m3bWjHh3Y4 pic.twitter.com/nRtxZOzlXt — إرم سبورت (@EremSports) October 25, 2017

وفي المقابل، رصدت إدارة نادي الهلال 100 ألف ريال لكل لاعب كمكافأة خاصة في حال أنهى الفريق الأول مباريات الدور الأول في الصدارة وتوج بطلا للشتاء مع دمج هذه المكافأة ضمن لائحة المكافآت والعقوبات الخاصة بالفريق الأول بالنادي.

ورغم الاهتمام بالبطولة الآسيوية التي وصل الفريق إلى دورها النهائي، فإن الاهتمام بالدوري كان له نصيب من تخطيط وتفكير إدارة النادي.

ويتساوى الهلال مع الأهلي في صدارة الدوري برصيد 16 نقطة لكل منهما ويتخلف عن الأهلي بفارق الأهداف مع أفضليته بوجود مباراة مؤجلة له مع الرائد تقام يوم الإثنين المقبل.

مباراة الهلال والنصر.. هل يكتب العواجيز كلمة الحسم؟ https://t.co/4Azbp3pUFE pic.twitter.com/5sdBJ12G7U — إرم سبورت (@EremSports) October 25, 2017

وطلبت إدارة نادي الهلال أن تكون عودة لاعبي الفريق الدوليين من معسكر المنتخب السعودي في لشبونة بعد مشاركتهم أمام منتخب البرتغال مباشرة إلى أبو ظبي التي سيقيم فيها الهلال معسكرا تدريبيا من الخامس إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.