مباراة الهلال والنصر.. هل يكتب العواجيز كلمة الحسم؟

لا صوت يعلو فوق الموقعة الكروية المثيرة ،التي يستضيفها ملعب الملز، بين الهلال والنصر في ديربي العاصمة السعودية الرياض، مساء غد الخميس، في الجولة الثامنة للدوري السعودي.

وتبدو المواجهة بين العملاقين النصر والهلال مليئة بالعديد من الجوانب الفنية ،والتفاصيل ،والصراعات الثنائية بين الفريقين، وعلى رأسها صراع اللاعبين العواجيز الذين تخطوا حاجز الثلاثين عامًا بسنوات ،وبعضهم ما زال قادرًا على العطاء ،ويساهم بقوة في تشكيل فريقه ويؤثر على أدائه.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي، هل سيكون للعواجيز في الفريقين كلمة الحسم في هذه المواجهة؟.

علي الحبسي

يترقب الحارس العماني المخضرم علي الحبسي ،صاحب الـ35 عامًا المشاركة في لقاء الديربي أمام النصر ،وهي مواجهة جماهيرية مهمة بالنسبة له ،وأول ديربي يخوضه في مشواره بالدوري السعودي.

وشارك الحبسي في 3 مباريات، وظهر حارس ريدينغ الإنجليزي السابق بمستوى مميز ،وأصبح أحد الأوراق المهمة ،التي يترقب جمهور الهلال ظهورها في هذه المواجهة الجماهيرية ؛للاستفادة من خبراته.

حسام غالي

تعاقد النصر مع حسام غالي ،لاعب وسط وقائد الأهلي المصري ،من أجل التعاقد مع لاعب متميز يقود وسط الملعب.

وشارك غالي في 3 مباريات مع النصر ،وظهر بمستوى متباين، فقدم أداءً جيدًا في لقائين ،كما أنه أخطأ في آخر لقاء بالدوري أمام أحد.

ويراهن النصر على خبرات غالي ؛من أجل ضبط إيقاع وسط الملعب في مواجهة قوية أمام الهلال.

ياسر القحطاني

رغم أن تواجد ياسر القحطاني في قائمة الهلال يبدو شرفيًا، إلا أن بريق المهاجم المخضرم صاحب الـ35 عامًا ما زال قادرًا على خطف أبصار العديد من المتابعين وعشاق الهلال.

وشارك القحطاني لمدة 5 دقائق فقط في الموسم الحالي ،إلا أن تاريخ اللاعب الموهوب ،والمهاجم القناص ،من أفضل اللاعبين يظل عامرًا باللحظات الرائعة.

وسجل القحطاني 5 أهداف في ديربي الرياض بهز شباك النصر بداية من عام 2006 ،وآخر هدف سجله في لقاء يوم الـ23 من يناير 2009.

حسن الراهب

لم يستفد النصر من خبرات مهاجمه حسن الراهب ،الذي يعد أحد الأوراق المميزة في قائمة العالمي.

لعب الراهب ،صاحب الـ34 عامًا، لمدة 24 دقيقة فقط ،ولم ينجح في التسجيل، وسجل الراهب من قبل هدفًا في شباك الهلال.

محمد الشلهوب

يملك الشلهوب الموهوب عامل الخبرة ،وربما يكون له دور لدقائق ،رغم قلة مشاركاته لمدة 18 دقيقة في الموسم الحالي.

ويراهن الشلهوب ،صاحب الـ36 عامًا، على تاريخ طويل من العطاء مع الهلال ،ورغم انخفاض عطائه البدني ،إلا أنه يظل لاعبًا موهوبًا له اسمه وثقله على مقاعد البدلاء.

وسجل الشلهوب 5 أهداف أولها في عام 2000 ،وآخرها في عام 2013 ،في ديربي الرياض.

أسامة هوساوي

ما زال هوساوي، مدافع الهلال المخضرم، صاحب الـ33 عامًا، يحتفظ ببريقه وبجانب من عطائه البدني مع خبراته الطويلة.

وشارك هوساوي في 3 مباريات مع الهلال هذا الموسم بالدوري ،كما أنه يعد عنصرًا أساسًا في تشكيلة المدرب الأرجنتيني رامون دياز ،الذي يراهن على خبرات اللاعب.

عمر هوساوي

يعتمد النصر على المدافع العجوز والمخضرم عمر هوساوي ،صاحب الـ32 عامًا، والذي شارك في جميع مباريات فريقه.

ورغم المشاكل الدفاعية ،التي يعاني منها الفريق النصراوي ،واستقبال 9 أهداف في 7 مباريات ،إلا أن خبرة هوساوي تبدو مهمة في تشكيلة الفريق في هذه المواجهة.