تركي آل الشيخ يدعو أبناء الشهداء لحضور مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم

وجّه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، الدعوة لأبناء الشهداء لحضور مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم 2018.

ونشر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة تغريدة، اليوم الثلاثاء، جاء فيها: “بتوجيه من معالي رئيس مجلس الإدارة #الهيئة_العامة_للرياضة تُوجّه الدعوة لأبناء شهداء الوطن لحضور مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم 2018”.

وكرّم النادي الأهلي السعودي مؤخرًا الطفل “علي” ابن الشهيد حسن شويهي، في مواجهة الأهلي والاتحاد ضمن الجولة الـ7 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

والتقطت عدسة المصورين صوراً تذكارية للطفل بجانب نجمي الأهلي: عمر السومة، وحسين المقهوي.

بتوجيه معالي رئيس مجلس الإدارة #الهيئة_العامة_للرياضة توجه الدعوة لأبناء شهداء الوطن لحضور مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم 2018 — هيئة الرياضة (@gsaksa) October 24, 2017

بينما سلّم الأمير فهد بن خالد، رئيس النادي الأهلي، الطفل “علي” ابن الشهيد حسن شويهي عضوية شرفية خاصة للنادي الأهلي كأول ابن من أبناء شهداء الواجب يحمل هذه العضوية.

ويأتي هذا ضمن برنامج “نجمي” الذي أطلقه اتحاد القدم بالشراكة مع جمعية “واجب”، المهتمة بأبناء شهداء الواجب، والذي يتيح للأبناء اختيار نجمهم المفضل الذي يودون الالتقاء به، والتقاط الصور معه، حيث سيلتقون بالنجوم بعد الاتفاق مع الأندية.

يذكر أن “الأخضر” كان أول منتخب عربي يبلغ مونديال روسيا 2018، ليضمن المشاركة في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، ولأول مرة منذ مونديال 2006.