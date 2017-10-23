تركي آل الشيخ: المزايدات بين الأندية السعودية رفعت أسعار اللاعبين إلى أرقام فلكية

ناقش تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية اليوم مع رؤساء أندية دوري المحترفين الـ14 الآلياتِ المناسبةَ لتفعيل أدوار الأندية؛ وفقًا لما تتطلبه المرحلة المقبلة من عمل نوعي يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة لرفع مستويات الرياضة السعودية.

وشهد الاجتماع التوقيع على وثيقة التزام بين رؤساء الأندية تتضمن الابتعاد عن أي مزايدات أو منافسات في عقود اللاعبين المحليين أو الأجانب، إضافة إلى دعم المنتخبات السعودية في مشاركاتها القارية والدولية، وعلى رأسها المنتخب السعودي الأول خلال تحضيراته للمشاركة في كأس العالم 2018.

كما تم الالتزام بالابتعاد عن كل ما يثير الوسط الرياضي من تصريحات أو أحاديث إعلامية، على أن يجري التنسيق مع الهيئة العامة للرياضة لمواجهة أي طرح متعصِّب أو إساءات إعلامية لضمان منافسة رياضية بعيدة عن كل ما يسيء لقيم وأهداف التنافس.

كما تم وضع تنظيم جديد لأعضاء شرف الأندية سيتم العمل على إكماله والإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.