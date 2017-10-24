تغيير ملعب مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي.. تعرف على السبب

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن نقل مباراة النصر والهلال المقرر لها الخميس المقبل، من ملعب الملك فهد إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز”.

كما قررت اللجنة نقل مباراة الشباب أمام الفتح من استاد الملك فهد -أيضا- إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وبحسب الاتحاد السعوي لكرة القدم، فإن الأمر يتعلق بخضوع الملعب لعملية صيانة.

ومن المقرر أن ينقل نادي الهلال مبارياته إلى ستاد جامعة الملك سعود خلال الفترة المقبلة، وفور انتهاء صيانته.

ويصطدم الهلال حامل اللقب، بغريمه التقليدي النصر في قمة الرياض بدوري المحترفين السعودي لكرة القدم بعد غد الخميس، في مواجهة بين الفريقين الوحيدين اللذين يخلو سجلهما من الهزائم هذا الموسم.

وبدأ الهلال مشوار دفاعه عن اللقب بقوة، فحقق خمسة انتصارات في ست مباريات؛ ليتقاسم الصدارة مع الأهلي الذي خاض سبع مباريات ولكل منهما 16 نقطة.

ويملك النصر 13 نقطة من سبع مباريات وهو نفس رصيد الباطن مفاجأة الموسم والفيصلي. لكن رغم خلو سجله من الهزائم هذا الموسم مثل الهلال فإنه انتصر ثلاث مرات فقط في مبارياته السبع وتعادل في أربعة لقاءات.

وكان النصر ضمن عدة أندية استبدلت مدربيها بعد الأسابيع الأولى، من الموسم وتعاقد مع جوستافو كينتيروس في مطلع الشهر الحالي، ليخلف البرازيلي ريكاردو غوميز الذي فقد منصبه بعد التعادل في ثلاث من المباريات الأربع الأولى في الموسم.

وبعد بداية مظفرة للمدرب الأرجنتيني أمام التعاون انتزع النصر تعادلا صعبا مع أُحد في الجولة السابقة، وتنتظر منه الجماهير الكثير، أمام المنافس التقليدي المنتشي بتأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

وبلغ الهلال النهائي القاري عقب تفوقه على بيروزي الإيراني في الدور قبل النهائي، لكنه حول اهتمامه للدوري المحلي سريعًا ليوقف تقدم الباطن المتألق ويهزمه 2-1 يوم السبت الماضي، بفضل هدف لمهاجمه الفنزويلي جلمين ريفاس في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع.