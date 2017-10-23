هل تعمد عمر خريبين عدم رفع “إشارة النصر” في وجود بشار الأسد؟ (صورة)

تداول مغردون، صورة من تكريم الرئيس السوري بشار الأسد للاعبي منتخب سوريا، الذي أقيم اليوم الإثنين، على خلفية المستوى المميز لنسور قاسيون في تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

وخرج منتخب سوريا من الملحق الآسيوي بعد مستوى مميز أمام أستراليا.

ولم يرفع عمر خريبين لاعب نادي الهلال في الصورة التي جمعت نجوم منتخب سوريا مع بشار الأسد علامة النصر.

وظهر جميع اللاعبين رافعين علامة النصر بجوار الرئيس السوري.

وفي صور أخرى من الاحتقال ظهر عدد من نجوم منتخب سوريا قريبين من بشار الأسد مثل فراس الخطيب وأحمد الصالح وعمر السومة، فيما لم يكن عمر خريبين قريبا، ولم يظهر في عدد من الصور.

وقالت شبكة الكرة السورية إن خريبين قدم قائمة أسماء للرئيس السوري بينهم عدد من أصدقائه وأقاربه، وطلب منه الإفراج عنهم أو إعادة النظر في أحكامهم

وبعد نهاية مراسم استقبال منتخب سوريا في القصر الجمهوري، سيتوجه اللاعبون للصالة الرياضية في مدينة الفيحاء لتكريمهم شعبيا.