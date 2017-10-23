بحضور عمر السومة وخربين.. بشار الأسد يكرّم لاعبي المنتخب السوري (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للاعبي المنتخب السوري خلال تكريمهم من قبل الرئيس السوري بشار الأسد.

وكان الثنائي عمر السومة، نجم الأهلي السعودي، وعمر خربين، لاعب نادي الهلال، غادرا أمس إلى سوريا من أجل تلبية دعوة لتكريم المنتخب السوري بعد وصوله إلى الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2018، من قبل الحكومة.

وظهر اللاعبون في الصور وهم يهدون بشار الأسد قميصا موقعا بأسمائهم، كما التقطوا معه صورة جماعية وهو يرتدي قميص المنتخب.

وذكرت مصادر أن لاعبي المنتخب السوري تلقوا اتصالا يبلغهم بنية الرئيس السوري بشار الأسد حضور التكريم في القصر الرئاسي، اليوم الإثنين، مشيرا إلى أن الحفل سيشهد مكافآت ومفاجآت للاعبين.

يذكر أنه قبل شهر وجّه عمر السومة، التحية إلى بشار الأسد وشقيقه ماهر زعيم قوات “الفرقة الرابعة”، وذلك على خلفية إطلاق سراح صديقه محمد كنيص الذي زامل مهاجم الأهلي قبل أن يدخل السجن لمدة 3 أعوام.