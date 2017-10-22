مباراة الأهلي والاتحاد.. كيف انهار سييرا أمام رفاق عمر السومة؟

تلقى نادي الاتحاد هزيمة مريرة أمام جاره الأهلي بثلاثية دون رد، مساء السبت، على ملعب الجوهرة المشعة في ديربي جدة وقمة مباريات الجولة السابعة للدوري السعودي.

وتركت هزيمة الاتحاد آثارًا سلبية داخل قلعة العميد، خاصة أن الفريق الأصفر والأسود كان يبحث عن إيقاف مسلسل تفوق الأهلي في لقاءات الدوري على حسابه.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز أسباب تفوق الأهلي على الاتحاد في لقاء ديربي جدة.

دفاع مهزوز

عانى فريق الاتحاد من دفاع مهزوز بشكل كبير أدى في النهاية لهذه الهزيمة الثقيلة التي ألقت بظلالها على الاتحاد.

دفع الاتحاد ثمن عدم تدعيم الصفوف بالشكل المناسب في الخط الخلفي خاصة أن الفريق كان يعاني في الموسم أيضًا من ثغرات دفاعية مؤثرة بجانب مركز الوسط الارتكاز.

وتسببت هذه الأخطاء في الرقابة والتمركز وأيضًا الأداء البدني المهزوز لثنائي الوسط خالد السميري وفهد الأنصاري، وهو ما أكده عمرو أنور، مدرب الاتحاد السعودي الأسبق، لـ”إرم نيوز”، أن الفريق يعاني بشكل واضح من أزمة في الضغط في وسط الملعب على المنافسين.

وأضاف: “الاتحاد فريق هجومي ولكن عندما يخوض لقاءً قويًا أمام الأهلي وفي أجواء ديربي يجب أن يركز أيضًا على الدفاع”.

السومة يصنع الفارق

صنع السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي، الفارق بعدما سجل هدفين وأزعج دفاعات الاتحاد بشكل كبير.

ونجح السومة في إزعاج دفاع الاتحاد من خلال تحركاته الذكية في منطقة الجزاء بجانب القدرات التهديفية العالية التي يملكها المهاجم السوري ونجحت في صناعة الفارق خلال المباراة.

عزلة هجومية

عانى الاتحاد من عزلة هجومية بعد أن افتقد الثنائي الهجومي محمود عبدالمنعم كهربا وأحمد العكايشي المساندة من وسط الملعب وخاصة ربيع سفياني وفيلانويفا.

وافتقد الاتحاد الكثافة الهجومية والتمريرات الحاسمة رغم أن المدرب التشيلي لويس سييرا، المدير الفني، لعب بخطة هجومية ودون تأمين دفاعي في وسط الملعب بشكل كافٍ.

الأهلي يقسو على الاتحاد.. والهلال يهزم الباطن ويتصارعان على ترتيب الدوري السعودي https://t.co/nksVO1Tnlq pic.twitter.com/2v1IHc7sJJ — إرم سبورت (@EremSports) October 21, 2017

واقعية ريبيروف

نجح الأهلي في تحقيق الفوز بفضل الواقعية التي اتسم بها أداء المدرب الأوكراني سيرجي ريبيروف، المدير الفني، الذي لعب باحترام كبير للمنافس.

استطاع ريبيروف أن يلعب بشكل واقعي بالدفع بثلاثي ارتكاز هم وليد باخشوين وحسين المقهوي والبرازيلي كلاوديمير دي سوزا وهو الأمر الذي منح الأهلي التفوق بشكل واضح في وسط الملعب وخاصة أن الفريق استفاد من الأداء الدفاعي لهذا المثلث بشكل رائع.