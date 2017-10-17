رسميًا.. نادي الاتحاد السعودي لن يشارك في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي عدم الاستئناف ضد قرار لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد السعودي، بعدما قررت عدم منحه رخصة المشاركة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأوضحت الإدارة أنه بعد دراسة اللجنة القانونية بالنادي لحيثيات الرفض، وجدت أنه لا جدوى من التقدم بطلب الاستئناف لانتهاء المدة المحددة، لاستكمال المعايير المطلوبة المالية والإدارية.

وأكد مجلس الإدارة برئاسة حمد الصنيع، أنه يعمل في الفترة المقبلة على إعادة تهيئة كافة الملفات بالنادي على أسس سليمة، وبالشكل الذي يضمن عدم التعرض لمثل هذه المواقف مستقبلًا.

ويترتب على هذا القرار عدم مشاركة نادي الاتحاد في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.