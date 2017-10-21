مباراة الهلال والباطن.. حكم المباراة يتعرض للعرقلة ويمنح إنذارًا للاعب الباطن (فيديو)

أثارت لقطة خلال مباراة نادي الهلال ونظيره الباطن، اليوم السبت، في الجولة السابعة من الدوري السعودي لكرة القدم، والتي شهدت فوز الهلال على الباطن 2 / 1 في الوقت القاتل، الكثير من الجدل.

فقد شهدت الثواني الأخيرة من المباراة توترًا كبيرًا بين لاعبي الباطن وحكم اللقاء، وظهر في إحدى اللقطات الحكم يتعرض لعرقلة من جانب لاعب الباطن، وعلى الفور أطلق الحكم صافرته معلنًا ركلة حرة لصالح نادي الهلال وإنذارًا للاعب الباطن، وهو ما جعل لاعبي الباطن يستغربون موقف الحكم، حيث أكد له اللاعب أنه لم يقصد عرقلته نهائيًا.

الحكم م يمزح يحسب فاول لنفسه و يعطي كرت ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه pic.twitter.com/ZoU4SoVSjs — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) October 21, 2017

ورفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط أمام الباطن صاحب المركز الثالث.

يذكر أن الهلال لديه مباراة مؤجلة أمام الرائد.

ويعد هذا الفوز هو الخامس للهلال هذا الموسم مقابل التعادل في مباراة، بينما تعد هذه الخسارة هي الثانية للباطن هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراة.