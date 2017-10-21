مباراة الاتحاد والأهلي.. السومة وسوزا يسجلان للراقي

وضع الثنائي عمر السومة والمحترف سوزا فريق الأهلي السعودي في المقدمة، خلال اللقاء الذي يجمع فريقيهما أمام نادي الاتحاد السعودي في ديربي جدة.

تقدم السومة بالهدف الأول في الدقيقة 50، وبعدها بـ7 دقائق أضاف سوزا الثاني من تصويبة رائعة.

٥٠’ عمر السومة بقذيفة صاروخية يسجّل أول أهداف اللقاء في شباك الاتحاد ١-٠#الاهلي_الاتحاد#دوري_بلس pic.twitter.com/ZMH8SLEWBD — دوري بلس (@dawriplusksa) October 21, 2017

ودخل الأهلي المباراة وهو في المركز الأول برصيد 13 نقطة، في حين يحتل الاتحاد المركز الثامن بـ 8 نقاط.