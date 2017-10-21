مباراة الاتحاد والأهلي.. السومة وسوزا يسجلان للراقي

مباراة الاتحاد والأهلي.. السومة وسوزا يسجلان للراقي

المصدر: فريق التحرير

وضع الثنائي عمر السومة والمحترف سوزا فريق الأهلي السعودي في المقدمة، خلال اللقاء الذي يجمع فريقيهما أمام نادي الاتحاد السعودي في ديربي جدة.

تقدم السومة بالهدف الأول في الدقيقة 50، وبعدها بـ7 دقائق أضاف سوزا الثاني من تصويبة رائعة.

ودخل الأهلي المباراة وهو في المركز الأول برصيد 13 نقطة، في حين يحتل الاتحاد المركز الثامن بـ 8 نقاط.

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