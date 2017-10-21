مباراة الأهلي والاتحاد.. لمن الغلبة عمر السومة أم كهربا؟

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في المنطقة العربية لقاء ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد في مواجهة كروية مثيرة تقام السبت في الجولة السابعة للدوري السعودي لكرة القدم.

ويضم الفريقان الكبيران العديد من النجوم الكبار القادرين على قلب الموازين وتقديم وجبة كروية ممتعة ينتظرها الجمهور في 90 دقيقة يتوقع أن تكون مثيرة وقوية.

وتتجه الأنظار إلى الثنائي الهجومي الموهوب السوري عمر السومة نجم الأهلي والمصري محمود عبد المنعم كهربا نجم الاتحاد.. فمن يحسم هذا الصراع الثنائي؟ هذا ما ترصده “إرم نيوز” في التقرير التالى:

السومة فارس الأهلي

يظل عمر السومة نجم منتخب سوريا فارس فريق الأهلي وأحد نجوم الشباك في العملاق السعودي خاصة أنه قدم مستويات مبهرة في الجولات الست الماضية.

وسجل السومة 7 أهداف في 6 مباريات تجعله هداف الأهلي في المسابقة بجانب أنه صنع هدفين وسط توقعات باستمرار السومة على عرش هدافي الدوري السعودي هذا الموسم.

وأكد السوري عبد الفتاح الأغا، مهاجم منتخب بلاده السابق، لإرم نيوز أن عمر السومة لاعب موهوب ومتميز ويعد السلاح الأهم والأبرز في تشكيلة فريقه من أجل تحقيق الفوز على حساب منافسيه.

وأضاف أن “السومة يعرف الطريق إلى المرمى وكيف يهز الشباك من أنصاف الفرص، وإيقافه أمر في غاية الأهمية بالنسبة للاتحاد”.

كهربا سلاح الاتحاد

ونجح محمود كهربا مهاجم الاتحاد في إثبات قدراته مع الفريق خلال الموسم الماضي ومع بداية الموسم الحالي.

وسجل كهربا 3 أهداف في 6 مباريات هذا الموسم مع الاتحاد كما أنه صنع 3 أهداف لزملائه مع بداية الموسم.

وقال علاء عبدالغني، مدرب الزمالك المصري الأسبق، لإرم نيوز إن كهربا لاعب موهوب وسريع وقادر على حصد الانتصارات بالنسبة للاتحاد لأنه يملك القدرات التهديفية بصورة رائعة.

وأضاف قائلا: “أعتقد أن كهربا لا يقل عن السومة واللاعب المصري يستطيع أن يساعد الاتحاد في لقاء الديربي”.

خبرات وقدرات

ما توقعاتكم لمباراة الهلال والباطن في الأسبوع الـ7 للدوري السعودي؟#الاتحاد_الاهلي #ديربي_جده #الهلال_الباطن — إرم سبورت (@EremSports) October 21, 2017

يراهن السومة على خبراته الطويلة في الدوري السعودي بعدما قضى أكثر من 4 مواسم في النادي الأهلي وقدم صورة ممتازة مع الفريق الأهلاوي.

ويعتمد كهربا أيضاً على قدراته البدنية والفنية الرائعة التي تجعله أحد أبرز لاعبي الفريق الأصفر والأسود وأحد نجوم الاتحاد فعنصر السرعة الذي يملكه كهربا بجانب التسديدات القوية والأداء البدني العالي أمر في غاية الأهمية بالنسبة للفريق.

مساندة مطلوبة

تبقى هناك مساندة رائعة مطلوبة بالنسبة للاعبين فكهربا يجيد مع استمرار تمريرات اللاعب التشيلي فيلانويفا الذي يتألق في وسط الملعب ويعد رمانة ميزان ولاعبا محوريا في أداء الاتحاد بجانب مهارات فهد المولد وتحركات أحمد العكايشي.

ونفس الأمر بالنسبة للسومة الذي يعتمد على تحركات زملائه خاصة البرازيلي ليوناردو وصالح العمري وتمريرات اليوناني فيتفايزيديس.