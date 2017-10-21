مباراة الهلال والباطن.. رد فعل مذهل من علي الحبسي (فيديو)

أنقذ علي الحبسي، حارس مرمى نادي الهلال السعودي، مرماه من هدف محقق ومبكر من رأسية مهاجم نادي الباطن السعودي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، اليوم السبت، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتداول جمهور الهلال فيديو للهجمة التي كانت في الدقيقة 7 ورد فعل الحبسي المذهل.

علي الحبسي ينقذ مرمى الهلال من هدف أول للباطن#الهلال_الباطن#دوري_بلس pic.twitter.com/TXk58AXn6I — دوري بلس (@dawriplusksa) October 21, 2017

ويبحث الهلال صاحب المركز الرابع برصيد 13 نقطة والمتساوي مع الباطن الثاني بنفس الرصيد، عن ثلاث نقاط جديدة ترفع رصيده إلى 16 نقطة، يعتلي بها الصدارة حال تعثر منافسيه.

ولن تكون المباراة سهلة للهلال، خاصة وأن فريق الباطن يقدم مستويات جيدة بالدوري بفوزه بالجولة الماضية على الاتفاق بنتيجة 3- 1، ليكون مجموع انتصاراته 4 مرات، مع تعادل وخسارة واحدة جمع من خلالها 13 نقطة جعلته في المركز الثاني.