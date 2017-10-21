مباراة الهلال والباطن.. رد فعل مذهل من علي الحبسي (فيديو)

مباراة الهلال والباطن.. رد فعل مذهل من علي الحبسي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أنقذ علي الحبسي، حارس مرمى نادي الهلال السعودي، مرماه من هدف محقق ومبكر من رأسية مهاجم نادي الباطن السعودي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، اليوم السبت، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتداول جمهور الهلال فيديو للهجمة التي كانت في الدقيقة 7 ورد فعل الحبسي المذهل.

ويبحث الهلال صاحب المركز الرابع برصيد 13 نقطة والمتساوي مع الباطن الثاني بنفس الرصيد، عن ثلاث نقاط جديدة ترفع رصيده إلى 16 نقطة، يعتلي بها الصدارة حال تعثر منافسيه.

ولن تكون المباراة سهلة للهلال، خاصة وأن فريق الباطن يقدم مستويات جيدة بالدوري بفوزه بالجولة الماضية على الاتفاق بنتيجة 3- 1، ليكون مجموع انتصاراته 4 مرات، مع تعادل وخسارة واحدة جمع من خلالها 13 نقطة جعلته في المركز الثاني.

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