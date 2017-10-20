علي الحبسي يعود لحراسة نادي الهلال السعودي أمام الباطن.. والعابد يظهر أمام النصر

ينوي الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي الدفع بالحارس العُماني علي الحبسي أساسيًا أمام الباطن، خلال مباراة الغد في الجولة السابعة من الدوري السعودي، وإراحة الحارس عبدالله المعيوف على دكة البدلاء.

وسيعمل الجهاز الفني كذلك على إراحة اللاعبين الدوليين عن لقاء الباطن، بسبب إجهاد تتابع المباريات على مختلف المسابقات .

وبحسب ما نقلت صحيفة “الرياض”، فقد تضاءلت فرصة مشاركة لاعب الوسط نواف العابد وستكون مباراة النصر المشاركة الأولى له بعد تعافيه من الإصابة، في حين سيتواجد المهاجم مختار فلاتة في قائمة الفريق أمام الباطن بديلًا للمهاجم الفنزويلي ريفاس، كما سيتم استبعاد اللاعب ياسر القحطاني .

‏من جهة أخرى، بات الهلال‬⁩ أكثر الأندية ربحًا في موسم 16-17، بفائض 39 مليونًا و400 ألف ريال، يليه الأهلي‬⁩ بفائض 28 مليونًا و 400 ألف ريال.

وستكون مشاركة الأندية السعودية في البطولة الآسيوية القادمة بفريقين هما الهلال والأهلي، بعد فشل ناديي النصر والاتحاد في الحصول على الرخصة الآسيوية.