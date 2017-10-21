مباراة الهلال والباطن.. ما الذي يخيف الزعيم من شريكه السابق في صدارة ترتيب الدوري السعودي؟

أكد عبدالله عطيف، لاعب الفريق الأول لنادي الهلال، جاهزية الأخير لمواجهة الباطن السبت في المرحلة السابعة ببطولة الدوري السعودي لكرة القدم، مؤكداً أن زملاءه يصرون على مواصلة الانتصارات المحلية.

وقال عطيف، في تصريحات صحفية إننا “تحدثنا كلاعبين أن التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا انتهى، ويجب ألا نفكر به ونطوي صفحته تماماً ،ونبحث عن الفوز في المباريات المقبلة”.

وتابع أننا ” نحتاج إلى وقفة الجماهير معنا في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى، الفترة المقبلة حساسة ومهمة، وأتمنى أن يقفوا معنا كعادتهم”.

وكان الهلال قد تأهل لنهائي دوري أبطال آسيا عقب تعادله مع بيروزي الإيراني بهدفين لمثلهما في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية أول الثلاثاء الماضي، ليفوز 6 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

ورغم فارق التاريخ الكبير بين الناديين، إلا أن الباطن، شريك الهلال السابق في صدارة الدوري السعودي هذا العام، فاز في جميع المباريات الثلاث خارج أرضه في الدوري هذا الموسم، وهو ما يعني تهديدا صريحا للهلال صاحب الأرض اليوم السبت.

وكان الباطن في الموسم الماضي الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز كفريق ضيف.

لذلك، يرفض رامون دياز، مدرب فريق الهلال، فكرة التهاون في لقاء فريقه أمام ضيفه الباطن.

وقال دياز، خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة إننا “نريد تقديم أقصى ما لدينا، ولا نريد التهاون في مثل هذه المباريات، لاسيما وأن الباطن قدم مستويات مميزة هذا الموسم”.

وأضاف أن “مباراة الباطن تأتي بعد التأهل للنهائي الآسيوي، ونأخذها بجدية كبيرة ونريد المحافظة على الصدارة بالفوز”.

ونفى المدرب الأرجنتيني إمكانية تأثر اللاعبين بالوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا، قائلاً: “في كل مباراة نسعد بالفوز ثم ننساه في اليوم التالي، لنبدأ العمل على الهدف الذي يليه”.

واستمر بقوله: “أملك مجموعة مميزة من اللاعبين الجاهزين ذهنياً وفنياً وقادرين على تعويض أي غياب، ومواصلة البحث عن صدارة الترتيب”.

واختتم دياز تصريحاته، مؤكداً على أن الجماهير أكبر حافز للفريق، وعلى حاجة اللاعبين إليهم في كافة المباريات.

ويحتل الهلال المركز الرابع في ترتيب البطولة برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف خلف الأهلي (المتصدر) المتساوي معه في نفس الرصيد، علما بأن الفريق الأزرق مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

وفي المقابل، يحتل الباطن (الحصان الأسود للبطولة) المركز الثاني حاليا برصيد 13 نقطة.