نواف بن سعد يكشف حديث الوليد بن طلال له بعد توقيع عقد رعاية “المملكة القابضة” لنادي الهلال السعودي (فيديو)

أكد الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، أن عقد الرعاية مع شركة “المملكة القابضة”، من أكثر الأمور أهمية كونه جاء مع شركة كبرى ويملكها رجل من أغنى رجال العالم، هو الأمير الوليد بن طلال.

وقال نواف في حواره مع فضائية “العربية” إن الأمير وليد بن طلال قال له: “نحن خلفك أنت من تقرر وهذه ثقافة الهلال”.

وأضاف: ” موافقة هيئة الرياضة ملزمة إذ تجاوزت مدة العقد سنتين”.

واختتم نواف تصريحاته قائلًا: “أكملت العمل الكبير الذي قدمه الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وأثق أن من سيأتي بعدي سيعمل بجد، فالهلال لا يتوقف علي أو على غيري”.

وكان مجلس إدارة نادي الهلال،أعلن الخميس، عن إتمام اتفاقه مع شركة المملكة القابضة، برئاسة الأمير وليد بن طلال، لتكون بموجبه الشريك الرئيس للنادي، لمدة 3 أعوام قادمة.

ومن المقرر أن يظهر شعار الشركة على صدر قميص النادي، الذي يشارك به في المباريات المختلفة.

وتقام مراسم توقيع عقد الشراكة، خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم كشف كافة التفاصيل بعد التوقيع.