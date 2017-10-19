شركة الوليد بن طلال “المملكة القابضة” على صدر قميص نادي الهلال السعودي (صور)‎

شركة الوليد بن طلال “المملكة القابضة” على صدر قميص نادي الهلال السعودي (صور)‎

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال، اليوم الخميس، عن إتمام اتفاقه مع شركة المملكة القابضة، برئاسة الأمير وليد بن طلال، لتكون بموجبه الشريك الرئيس للنادي، لمدة 3 أعوام قادمة.

ومن المقرر أن يظهر شعار الشركة على صدر قميص النادي، الذي يشارك به في المباريات المختلفة.

وتقام مراسم توقيع عقد الشراكة، خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم كشف كافة التفاصيل بعد التوقيع.

ويأتي الاتفاق في إطار تطوير الجانب الاستثماري للنادي والسعي لزيادة أرباحه، حسبما أفاد البيان الذي نشره الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر).

ومن جانبه، نشر الوليد بن طلال، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، حيث قال “دعمًا لممثل الوطن وبالتنسيق مع أخي تركي آل الشيخ، شركة المملكة القابضة شريكًا رئيسا لنادي الهلال”.

وأوضح نادي الهلال أن احتفالية ستقام بهذه المناسبة في الشهر المقبل، لكنه لم يحدد في أي يوم بالتحديد.

وصعد الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يلاقي أوراوا ريد دياموندز يومي 19 و25 من الشهر المقبل.

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