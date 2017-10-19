شركة الوليد بن طلال “المملكة القابضة” على صدر قميص نادي الهلال السعودي (صور)‎

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال، اليوم الخميس، عن إتمام اتفاقه مع شركة المملكة القابضة، برئاسة الأمير وليد بن طلال، لتكون بموجبه الشريك الرئيس للنادي، لمدة 3 أعوام قادمة.

ومن المقرر أن يظهر شعار الشركة على صدر قميص النادي، الذي يشارك به في المباريات المختلفة.

وتقام مراسم توقيع عقد الشراكة، خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم كشف كافة التفاصيل بعد التوقيع.

ويأتي الاتفاق في إطار تطوير الجانب الاستثماري للنادي والسعي لزيادة أرباحه، حسبما أفاد البيان الذي نشره الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر).

ومن جانبه، نشر الوليد بن طلال، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، حيث قال “دعمًا لممثل الوطن وبالتنسيق مع أخي تركي آل الشيخ، شركة المملكة القابضة شريكًا رئيسا لنادي الهلال”.

وأوضح نادي الهلال أن احتفالية ستقام بهذه المناسبة في الشهر المقبل، لكنه لم يحدد في أي يوم بالتحديد.

وصعد الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يلاقي أوراوا ريد دياموندز يومي 19 و25 من الشهر المقبل.

دعماً لممثل الوطن وبالتنسيق مع اخي @Turki_alalshikh شركة المملكة القابضة شريكاً رئيسياً لـنادي @Alhilal_FC. https://t.co/scYihFsHQZ — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) ١٩ أكتوبر، ٢٠١٧

???????? شركة “@Kingdom_KHC” راعياً رئيسياً لنادي #الهلال لمدة ثلاثة مواسم؛ حيث سيظهر شعار الشركة على صدر قميص النادي. pic.twitter.com/PZyQY7uq7H — صلة الرياضية (@SelaSport) ١٩ أكتوبر، ٢٠١٧

شعار شركة الوليد بن طلال للإنسانية على قميص #الهلال الثاني. pic.twitter.com/0ZXhAxKMjT — قروب الموج الأزرق (@Almoj_alazra8) ١٩ أكتوبر، ٢٠١٧

شركة المملكة القابضة الشريك الرئيس لنادي #الهلال @Alwaleed_Talal @Kingdom_KHC pic.twitter.com/kS3nsmp66h — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ١٩ أكتوبر، ٢٠١٧

???????? شركة “@Kingdom_KHC” راعياً رئيسياً لنادي #الهلال لمدة ثلاثة مواسم؛ حيث سيظهر شعار الشركة على صدر قميص النادي. pic.twitter.com/PZyQY7uq7H — صلة الرياضية (@SelaSport) ١٩ أكتوبر، ٢٠١٧

شعار شركة الوليد بن طلال للإنسانية على قميص #الهلال الثاني. pic.twitter.com/0ZXhAxKMjT — قروب الموج الأزرق (@Almoj_alazra8) ١٩ أكتوبر، ٢٠١٧

عاجل – طقم #الهلال الثاني سيحمل شعار مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية. pic.twitter.com/CEHEVxbywi — قروب الموج الأزرق (@Almoj_alazra8) ١٩ أكتوبر، ٢٠١٧

عاجل – شعار “المملكة القابضة” سيكون على القميص الأساسي لنادي #الهلال فقط. pic.twitter.com/EG7DVoaKYv — قروب الموج الأزرق (@Almoj_alazra8) ١٩ أكتوبر، ٢٠١٧