النصر يعادل أحد وينضم لخماسي صدارة ترتيب الدوري السعودي

أفلت النصر من أول خسارة له في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم بعدما حوّل تأخره 2/0 أمام أحد في الشوط الأول إلى تعادل 2/2 في الدقائق الأخيرة اليوم الخميس.

وتقدّم أحد الصاعد هذا الموسم أولًا عبر أيمن فتيني بعد خطأ من لاعب الوسط المصري حسام غالي في الدقيقة 27.

وقبل انتهاء الشوط الأول أضاف كارلوس أندريا الهدف الثاني من انفراد بالحارس وليد عبدالله بعد لمسة رائعة من محمد الضو.

وضغط النصر في أواخر الشوط الثاني ليقلّص محمد السهلاوي الفارق من ضربة رأس بعد تمريرة يحيى الشهري في الدقيقة 70.

وقبل 5 دقائق على النهاية مرّر الشهري كرة أخرى إلى البرازيلي ليوناردو بيريرا الذي انفرد بالحارس وسدّد كرة متقنة في الشباك ليهدي النصر نقطة ثمينة.

والتعادل هو الرابع للنصر هذا الموسم مقابل 3 انتصارات في 7 جولات لينضم إلى خماسي الصدارة برصيد 13 نقطة.

ويتقاسم النصر الصدارة مؤقتًا مع الأهلي، والباطن، والفيصلي، والهلال، حامل اللقب قبل استكمال مباريات الجولة.

ويملك أحد 5 نقاط بعدما أهدر انتصاره الثاني بالمسابقة.