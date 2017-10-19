الرائد يعود من بعيد ويخطف التعادل من الشباب ويقبع في المركز الأخير بترتيب الدوري السعودي (فيديو)

واصل الشباب نتائجه الهزيلة، في بطولة الدوري السعودي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما سقط في فخ التعادل 2 / 2 مع مضيفه الرائد في المرحلة السابعة للمسابقة اليوم الخميس.

وعجز الشباب عن تحقيق أي انتصار للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، ليصبح في المركز التاسع مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة برصيد سبع نقاط، فيما ظل الرائد قابعًا في المركز الأخير برصيد نقطتين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الشباب بهدفين أحرزهما ناصر الشمراني في الدقيقتين الخامسة و14، قبل أن ينتفض الرائد في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله هدفين عن طريق محمود عبدالرازق (شيكابالا) ويحيى المسلم في الدقيقتين 51 و60.

٥’ الشمراني يفتتح أهداف المباراة بهدف مبكر في شباك الرائد ١-٠

⁧#الرائد_الشباب⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/PcKL89246s — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٩ أكتوبر، ٢٠١٧

٦٠’ الرائد يسجّل هدف التعادل عن طريق اللاعب يحيى المسلم بعد خطأ من الحارس فاروق بن مصطفى ٢-٢#الرائد_الشباب#دوري_بلس pic.twitter.com/0BL2fTaA60 — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٩ أكتوبر، ٢٠١٧

القادسية والفيحاء “حبايب”.

فرض التعادل الإيجابي 1 / 1 نفسه، على لقاء القادسية مع ضيفه الفيحاء، في افتتاح المرحلة السابعة لبطولة الدوري السعودي لكرة القدم اليوم الخميس.

وارتفع رصيد القادسية إلى ثماني نقاط في المركز الثامن مؤقتًا، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما رفع الفيحاء رصيده إلى ست نقاط في المركز العاشر مؤقتًا.

وبادر عبدالمحسن فلاتة بالتسجيل لمصلحة القادسية في الدقيقة 44، قبل أن يتعادل روني فيرنانديز للفيحاء في الدقيقة 58.