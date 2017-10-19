مدرب نادي الهلال يرفض التراخي أمام الباطن ” الحصان الأسود” للدوري السعودي

رفض رامون دياز، مدرب نادي الهلال السعودي، فكرة التهاون في لقاء فريقه أمام ضيفه الباطن بعد غدٍ السبت في المرحلة السابعة لبطولة الدوري السعودي لكرة القدم، موضحاً أن النقاط الثلاث تحافظ على صدارة الفريق للمسابقة.

وقال دياز، خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة، اليوم الخميس:”نريد تقديم أقصى ما لدينا، ولا نريد التهاون في مثل هذه المباريات، لاسيما أن الباطن قدم مستويات مميزة هذا الموسم”.

وأضاف: “مباراة الباطن تأتي بعد التأهل للنهائي الآسيوي، ونأخذها بجدية كبيرة، ونريد المحافظة على الصدارة بالفوز”.

ونفي المدرب الأرجنتيني إمكانية تأثر اللاعبين بالوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا، قائلاً: “في كل مباراة نسعد بالفوز ثم ننساها في اليوم التالي، لنبدأ العمل على الهدف الذي يليها”.

وأضاف:”أملك مجموعة مميزة من اللاعبين الجاهزين ذهنياً وفنياً، وقادرون على تعويض أي غياب، ومواصلة البحث عن صدارة الترتيب”.

واختتم دياز تصريحاته، مؤكداً على أن الجماهير أكبر حافز للفريق، وعلى حاجة اللاعبين إليهم في كافة المباريات.

ويحتل الهلال المركز الرابع في ترتيب البطولة برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف خلف الأهلي (المتصدر) المتساوي معه في نفس الرصيد، علما بأن الفريق الأزرق مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، يحتل الباطن (الحصان الأسود للبطولة) المركز الثاني حاليًا برصيد 13 نقطة.

من جهة أخرى أعلن مجلس إدارة نادي الهلال، اليوم الخميس، عن إتمام اتفاقه مع شركة المملكة القابضة، برئاسة الأمير وليد بن طلال، لتكون بموجبه الشريك الرئيسي للنادي، لمدة 3 أعوام قادمة.

ومن المقرر أن يظهر شعار الشركة على صدر قميص النادي، الذي يشارك به في المباريات المختلفة.

???????? شركة “@Kingdom_KHC” راعياً رئيسياً لنادي #الهلال لمدة ثلاثة مواسم؛ حيث سيظهر شعار الشركة على صدر قميص النادي. pic.twitter.com/PZyQY7uq7H — صلة الرياضية (@SelaSport) ١٩ أكتوبر، ٢٠١٧



وتقام مراسم توقيع عقد الشراكة، خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم كشف كافة التفاصيل بعد التوقيع.

ويأتي الاتفاق في إطار تطوير الجانب الاستثماري للنادي والسعي لزيادة أرباحه، حسبما أفاد البيان الذي نشره الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر).

ومن جانبه، نشر الوليد بن طلال، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، حيث قال “دعمًا لممثل الوطن وبالتنسيق مع أخي تركي آل الشيخ، شركة المملكة القابضة شريكًا رئيسيًا لنادي الهلال”.