موقف محرج لطاقم تحكيمي في السعودية (صورة)

شهدت مباراة التعاون والرائد ضمن دوري درجة الأولمبي ضمن دوري منطقة القصيم في السعودية موقفًا محرجًا لطاقم التحكيم.

ولم توفر إدارة الملعب لوحة التبديل لطاقم التحكيم، وهو ما اضطر الحكم الرابع إلى اللجوء إلى أساليب أخرى.

وأدار المباراة أحمد الرميخاني (حكم ساحة)، ومساعديه ياسر السلطان دولي، وحسن النحيت أولى، والحكم الرابع الدولي تركي الخضير، وشهدت المباراة قيام الحكم الرابع في استخدام لغة الإشارة تارة من خلال رفع أصابع يده، وتارة في مناداة رقم اللاعب المراد استبداله.

وأشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن حكام المباريات التي تقام على مجمع الملاعب الرياضية ببريدة يتعرضون لإحراجات كبيرة، ومنها عدم نظافة غرف الحكام واللاعبين، إضافة الى انقطاع المياه عن دورات المياه، الخاصة باللاعبين.