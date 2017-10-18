تركي آل الشيخ يشجع هذا النادي المصري (فيديو)

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، أنه مشجع للنادي الأهلي المصري.

وقال آل الشيخ في حواره مع الإعلامي المصري عمرو أديب على هامش مباراة تشيلسي وروما في دوري أبطال أوروبا ممازحًا أديب: “دم الإنسان لونه أحمر، وبالتالي أنا أهلاوي”.

وأكد رئيس هيئة الرياضة بالسعودية أن محمود الخطيب أسطورة النادي الأهلي قادر على اكتساح الانتخابات المقبلة للقلعة الحمراء، ولا يوجد منافس أمامه، كونه إداريًا جيدًا، ويتمتع بكاريزما قوية.

ويتمتع تركي آل الشيخ بعلاقة طيبة مع الجانب المصري، حيث وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية الدعوة لمنتخب مصر من أجل الحضور للسعودية لإداء مناسك العمرة مكافأة على تأهلهم لمونديال روسيا 2018.

وحرص آل الشيخ على دعوة المنتخب المصري لأداء مناسك العمرة بالسعودية تقديرًا منه ومن المملكة على إنجاز الوصول لكأس العالم، حيث تأهل المنتخب المصري برفقة شقيقه السعودي إلى المونديال.

ويتواجد آل الشيخ حاليًا في العاصمة البريطانية لندن لتوقيع اتفاقية تتضمن إقامة سباق نهائي بطولة العالم لأبطال السيارات في المملكة العربية السعودية مطلع 2018 بالرياض.

كما شهدت العاصمة البريطانية لندن، اليوم، توقيع تركي آل الشيخ اتفاقية مع رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج “جيوفري يورغ” تضمنت استضافة المملكة بطولة العالم للشطرنج في ديسمبر القادم، بحضور أبرز أبطال هذه اللعبة، ووفقًا للاتفاقية فإن الاتحاد سيقيم بطولة كأس الملك سلمان “للشطرنج بمشاركة 100 نجم من أبطال هذه اللعبة في العالم وأبرز محترفيها.