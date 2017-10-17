رسميًا.. السعودية تستضيف نهائيات بطولات العالم للسيارات والدرون والشطرنج

وقع تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة، في العاصمة البريطانية لندن اتفاقية تتضمن إقامة سباق نهائي بطولة العالم لأبطال السيارات في المملكة العربية السعودية مطلع 2018 بالرياض.

وجرت مراسم توقيع العقود مع رئيس الشركة القائمة على الحقوق فريدرك جونسون وهي البطولة التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

وأصدرت الهيئة العامة للرياضة بيانًا قالت فيه إن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قام بتوقيع اتفاقية مماثلة تتضمن استضافة المملكة لنهائي بطولة العالم “للدرون DRL والذي سيقام في النصف الثاني من 2018م، بمشاركة الأبطال والمحترفين في هذه اللعبة ذات الشعبية المتنامية.”

وتحظى هذه الألعاب بمتابعة واهتمام كبيرين في العالم أجمع، حيث يشارك في السباق أفضل المتسابقين دوليا من مختلف السباقات، حسبما جاء بالبيان.

كما شهدت العاصمة البريطانية لندن اليوم توقيع تركي آل الشيخ اتفاقية مع رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج “جيوفري يورغ” تضمنت استضافة المملكة بطولة العالم للشطرنج في ديسمبر القادم بحضور أبرز أبطال هذه اللعبة ووفقا للاتفاقية فإن الاتحاد سيقيم بطولة كأس الملك سلمان “للشطرنج بمشاركة 100 نجم من أبطال هذه اللعبة في العالم وأبرز محترفيها.

معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يوقع اتفاقيات لاستضافة نهائيات بطولات العالم للسيارات، والدرون، والشطرنج pic.twitter.com/IYCy1zDqbr — هيئة الرياضة (@gsaksa) ١٧ أكتوبر، ٢٠١٧

يذكر أن هذه الاتفاقيات جاءت بعد إعلان المملكة اسضافة نهائي الملاكمة العالمي على كأس محمد علي كلاي.