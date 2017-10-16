المنتخب السعودي يلاقي البرتغال استعدادًا لكأس العالم 2018

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن المنتخب الأول سيخوض مباراة ودية ضد المنتخب البرتغالي، استعدادًا لنهائيات كأس العالم، التي تقام في روسيا الصيف المقبل.

وحدد الاتحاد السعودي يوم 10 من نوفمبر المقبل، موعدًا لمباراة المنتخب السعودي وبطل كأس الأمم الأوروبية الأخيرة (يورو 2016).

ونشر الاتحاد السعودي بيانًا صحفيًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء فيه “أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن توصله إلى اتفاقية مع نظيره البرتغالي تقضي بإقامة مباراة ودية بين المنتخب السعودي الأول والمنتخب البرتغالي الأول في العاشر من نوفمبر المقبل”.

????| الأخضر يواجه البرتغال وديًا في العاشر من نوفمبر المقبل في إطار تحضيراته لمونديال روسيا..#معاك_يالاخضر_إلى_روسيا ???????????????? pic.twitter.com/cUFDPL3ICP — الاتحاد السعودي (@saudiFF) ١٦ أكتوبر، ٢٠١٧

وأضاف “يقضي الاتفاق بين الاتحادين على إقامة المباراة في البرتغال بمشاركة المنتخب البرتغالي بكل نجومه الدوليين حيث تأتي المواجهة بين المنتخبين في إطار تحضيراتهما للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا والمقررة في يونيو المقبل”.

وتابع الاتحاد السعودي “ويهدف الاتحاد السعودي من هذه المواجهة إلى رفع مستوى تجهيز المنتخب بما يتناسب مع التحضير للمشاركة في المونديال حيث تحمل أجندة الإعداد إقامة مباريات ودية مع منتخبات من الصف الأول في التصنيف الدولي”.

وستكون المباراة فرصة أمام لاعبي المنتخب السعودي للاحتكاك بلاعبين من الطراز الأول على مستوى العالم، ولعل أبرزهم كريستيانو رونالدو.

وضمِن المنتخب السعودي المشاركة في كأس العالم 2018، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية، ليعود للكرنفال العالمي بعد الغياب عن أخر نسختين.