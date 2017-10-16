رابطة المحترفين تهدد الإعلاميين السعوديين

توعدت رابطة دوري المحترفين السعودية، الإعلاميين الذين يتخلفون عن حضور المؤتمرات الصحفية بتقليص عدد البطاقات الإعلامية الممنوحة لهم والتي تسمح لهم بحضور المباريات والمؤتمرات الصحفية والمناسبات الإعلامية المختلفة.
وقالت الرابطة إن هذا التحذير بعدما لاحظت الرابطة ضعف الحضور الإعلامي في المؤتمرات الصحفية التي تُعقد قبل وبعد المباريات.
وأوضحت الرابطة أنها تلقت تقارير عديدة من المنسقين الإعلاميين في مختلف الملاعب تؤكد الضعف الشديد في الحضور الإعلامي للمؤتمرات الصحفية على الرغم من إصدار 1700 بطاقة إعلامية.