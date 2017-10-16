رابطة المحترفين تهدد الإعلاميين السعوديين

‎توعدت رابطة دوري المحترفين السعودية، الإعلاميين الذين يتخلفون عن حضور المؤتمرات الصحفية بتقليص عدد البطاقات الإعلامية الممنوحة لهم والتي تسمح لهم بحضور المباريات والمؤتمرات الصحفية والمناسبات الإعلامية المختلفة.

‎وقالت الرابطة إن هذا التحذير بعدما لاحظت الرابطة ضعف الحضور الإعلامي في المؤتمرات الصحفية التي تُعقد قبل وبعد المباريات.

‎وأوضحت الرابطة أنها تلقت تقارير عديدة من المنسقين الإعلاميين في مختلف الملاعب تؤكد الضعف الشديد في الحضور الإعلامي للمؤتمرات الصحفية على الرغم من إصدار 1700 بطاقة إعلامية.