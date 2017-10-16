كيف استفاد نادي الهلال من شعبية علي الحبسي في سلطنة عمان قبل مباراة بيروزي؟

وجه رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، الشكر للجمهور العماني على دعمهم ومؤازرتهم للفريق، قبل مباراة بيروزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، التي تقام غدًا الثلاثاء على أرضية مجمع السلطان قابوس.

وحقق الهلال الفوز ذهابًا في أبوظبي بأربعة أهداف دون رد.

وقال دياز خلال المؤتمر الصحفي “لعبنا شوطًا في أبوظبي، وأمامنا غداً شوط آخر، بكل تأكيد نود الوصول للنهائي، وطموحنا كبير للمنافسة بكل قوة”.

“في الهلال لاننظر لغيابات الفريق المنافس”.

“كل اهتمامنا منصب على تجهيز لاعبينا، واللعب بتركيز كامل في المباراة”.

“لعبنا يكون على الاستحواذ ، ولا نعتمد على الالتحامات في المباريات، ووجهت اللاعبين للتركيز وتجنب الاعتراضات”.

“كرة القدم لاتعترف إلا بما تقدمه على أرض الملعب، لدينا من النضج والإدراك مايكفي للتعامل مع المباراة”.

“كلنا يدرك أهمية المباراة غداً، واحترام الخصم سيكون ذلك طريقنا لتجاوز المباراة والوصول للنهائي.

وكرر عبدالله الحافظ لاعب الهلال الشكر للجماهير العمانية قائلا :”كل الشكر لزعماء سلطنة عمان على الدعم والمساندة وحفاوة الاستقبال”.

وقال لاعب الهلال خلال المؤتمر الصحفي للمباراة “جماهيرية الهلال كبيرة في سلطنة عمان وأكدت ذلك المناسبات السابقة، وانضمام النجم الكبير علي الحبسي لنا زاد منها”.

يذكر أن علي الحبسي طلب مرافقة الفريق إلى سلطنة عمان على الرغم من عدم قيده بقائمة الهلال بمسابقة دوري أبطال آسيا، نظرًا للشعبية الجارفة التي يتمتع بها في بلاده بعد 15 عامًا من الاحتراف في أوروبا.