بيروزي يرفض طلبا لنادي الهلال قبل مباراة الإياب.. ما هو؟

أعلن نادي بيروزي الإيراني، رفضه لطلب تقدم به نادي الهلال السعودي لغرض زيادة عدد تذاكر مشجعي النادي السعودي خلال المباراة التي تجمعها يوم غد الثلاثاء في العاصمة العُمانية مسقط في الإياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويحظى نادي الهلال بدعم جماهيري كبير في سلطنة عمان.

وذكر دائرة العلاقات العامة في نادي بيروزي الإيراني في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه تم رفض طلب تقدم به نادي الهلال السعودي لغرض زيادة عدد مقاعد وتذاكر مشجعيه خلال المباراة التي تجمعهما يوم غد الثلاثاء.

ووجّه عبدالله الحافظ لاعب نادي الهلال الشكر للجماهير العمانية التي دعمت الفريق منذ أن وصل السلطنة.

وأوضح البيان أن نادي بيروزي خصص 3 آلاف تذكرة لمشجعي الهلال السعودي، لكن الأخير تقدم بطلب لزيادة هذا العدد وتم رفض الطلب خلال اجتماع لإدارة نادي بيروزي.

وفي مباراة الذهاب، تمكن نادي الهلال السعودي من هز شباك برسبوليس بأربعة أهداف دون رد بفضل لاعبه السوري المتألق عُمر خريبين في مباراة جمعتها في الإمارات في 27 من سبتمبر الماضي.