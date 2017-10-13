الرائد يسير على خطى نادي الهلال السعودي ويلغي العضوية الشرفية لموسى الموسى (صورة)

قررت إدارة نادي ⁧‫الرائد‬⁩ السعودي، برئاسة ⁧‫فهد المطوع،‬⁩ سحب العضوية الشرفية من ⁧‫موسى الموسى،‬⁩ بعد تغريداته حول ⁧‫لجنة الاحتراف‬⁩ السابقة.

وكان مجلس إدارة نادي الهلال قد أعلن مساء أمس في بيانٍ صحفي، سحب العضوية الشرفية من الموسى لنفس السبب .

وطالبت إدارة الهلال، اتحاد القدم بإعادة المبالغ المستحقة لخزينة النادي، جراء ما تم إعلانه من مخالفات قامت بها لجنة الاحتراف السابقة.

وأوضح الهلال في بيانه أنه تم إلزام النادي بدفع مبلغ التعويض عن العرض المقدم من نادي الشعلة، بالرغم من عدم وجود عرض رسمي.

وأبدى مجلس إدارة الهلال سعادته بالقرارات التي اتخذها اتحاد القدم، مؤكدًا وقوفه مع كل ما يخدم الكرة السعودية.