نادي الهلال يشيد بقرارات الاتحاد السعودي ويلغي عضوية موسى الموسى (صورة)

طالبت إدارة نادي الهلال السعودي من اتحاد الكرة، إعادة المبالغ المستحقة لخزينة النادي جراء ما تم إعلانه من مخالفات قامت بها لجنة الاحتراف السابقة، حيث تم إلزام النادي بدفع مبلغ التعويض عن العرض المقدّم من نادي الشعلة بالرغم من عدم وجود عرض رسمي، وأرسل نادي الهلال خطابًا للاتحاد السعودي لكرة القدم، مطالبًا إياه برد تلك المبالغ.

وأصدر النادي بيانًا أبدى فيه سعادته بالقرارات التي اتخذها مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، مؤكدًا وقوفه وأعضاء الشرف البارزين مع كل ما يخدم الرياضة السعودية، لإيجاد بيئة تنافسية عادلة تسهم بتطوير الكرة السعودية.

وأضاف النادي في بيانه: “استغرب مجلس إدارة النادي ما ظهر من تغريدات لعضو الشرف موسى الموسى، ووقوفه مع من تسبب بضرر النادي، إذ أكدت الأحداث أن الهلال أبرز المتضررين، علاوة على أن إدارات النادي على مرّ تاريخه تصدر البيانات والقرارات بشكل رسمي بالتشاور مع أعضاء الشرف، وبناءً على ذلك قرّر المجلس إلغاء عضويته الشرفية الممنوحة له”.

مجلس إدارة نادي #الهلال يشيد بقرارات الاتحاد السعودي.. ويلغي العضوية الشرفية لموسى الموسى. pic.twitter.com/HBKDS6ygUU — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ١٢ أكتوبر، ٢٠١٧

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قرر إقالة عبدالله البرقان من عضوية مجلس الإدارة بصورة مؤقتة، وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة والثلاثين من النظام الأساسي لاتحاد القدم.

وقال الاتحاد السعودي في بيان خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مساء الأربعاء”إن خالد شكري الموظف المُعفى، أقرَّ بارتكاب مخالفات إدارية ومالية بإيعاز من عضو مجلس إدارة اتحاد القدم عبدالله البرقان، إبان عضويته في مجلس إدارة الاتحاد السعودي السابق، ورئاسته للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

ورفع الاتحاد السعودي ملف التحقيقات إلى الهيئة العامة للرياضة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما ورد في ملف القضية.

وجاءت المخالفات المرتكبة من قبل عبدالله البرقان في بيان نشره الاتحاد السعودي كالتالي:

1- منح نادي نجران موافقة على التسجيل رغم صدور قرارات غرفة فضّ المنازعات، ووجود مستحقات مالية على النادي وقرارات في مصلحة عدد من اللاعبين.

2- منح نادي الرائد الموافقة على التسجيل رغم صدور قرار لمصلحة اللاعب محمد خوجلي.

3- منح نادي “الوطني” الموافقة على التسجيل رغم صدور قرار لمصلحة اللاعب سالم الشوامين.

4- منح نادي “الشباب” الموافقة على التسجيل رغم وجود مستحقات مالية عليه.

5- منح نادي “الاتحاد” الموافقة على التسجيل رغم وجود مستحقات مالية تخص اللاعب عبد الوهاب الفريدي.

6- صرف شيك مالي إلى صالح سليمان الخربوش بموجب تفويض من نادي “الباطن” بمبلغ 360 ألف ريال نظير انتقال اللاعب مشعل الشمري.

7- صرف مبلغ مالي قدره 70ألفًا و416 ريالًا إلى صالح سليمان الخربوش بموجب تفويض من نادي “الرائد” نظير شكوى من اللاعب أحمد الصبياني

8- صرف مبلغ مالي قدره 41 ألفًا و846 ريالًا إلى صالح سليمان الخربوش حسمًا من مستحقات نادي الرائد.

9- صرف مبلغ مالي قدره 756 ألفًا و233 ريالًا إلى صالح سليمان الخربوش بموجب تفويض رئيس نادي الاتحاد حاتم باعشن.

10- تسليم صالح سليمان الخربوش مبلغ مليون ريال و806 آلاف دون توضيح سبب التسليم.

11- المصادقة على الاتفاقية الملزمة بين الوكيل إسماعيل الغامدي شقيق اللاعب خالد الغامدي، والوسيط غرم العمري، وهو لا يحمل أي صفة لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم.

12- تسليم شيك مصدق لعضو الشرف خالد عبدالله السيف بمبلغ 233 ألفًا و294 ريالًا دون وجود تفويض بذلك.

13- تسليم شيك مصدق لعضو الشرف خالد عبدالله السيف بقيمة 73 ألفًا و 154ريالًا حُسمت من مستحقات “الرائد” دون وجود تفويض.

14 – صدور قرار يتضمن إلزام اللاعب سعيد المولد بتنفيذ العقد واللعب بنادي الاتحاد، الأمر الذي ترتَّب عليه ضرر للاعب والأندية.

15 – منع اللاعب إلتون جوزيه من التعاقد مع أي نادٍ داخل السعودية إلا بموافقة نادي الفتح.

16 – إلزام نادي الهلال تسديد مبلغ تعويض لنادي “الشعلة” رغم عدم وجود عرض رسمي.

17 – إصدار شيكات من حسابه الخاص دون وجه حق، ودون أي صلاحية نظامية تتيح له ذلك.

18 – استخدام أموال من رعايات دون أن تدخل حسابات الاتحاد السعودي، واستخدامها في مصاريف عامة كاستئجار طائرات خاصة للتنقل وغيرها