مباراة الشباب والأهلي.. ما النتيجة الأكثر تكرارًا بين الفريقين؟

المصدر: د ب أ

يحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد، قمة مواجهات المرحلة السادسة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، عندما يستضيف الشباب فريق الأهلي، بعد غدٍ السبت.

ودائمًا ما تتسم قمة الشباب والأهلي بالإثارة، والندية، والغزارة التهديفية، حيث شهدت مبارياتهما بالدوري السعودي تسجيل 51 هدفًا.

وغابت الأهداف عن لقاء وحيد بين الفريقين في الدور الأول خلال موسم 2014/2015.

وتكررت نتيجة التعادل بهدف لمثله في قمة الشباب والأهلي في 5 مناسبات أكثر من أي نتيجة أخرى، وتليها نتيجة 2/1، التي تكررت في 4 لقاءات حيث حققها الشباب في 3 مناسبات، مقابل مرة واحدة فقط للأهلي.

ولم تشهد مباريات الشباب والأهلي نتيجة التعادل بهدفين لمثلهما سوى مرة واحدة فقط، في الدور الأول من موسم 2012/2013.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في ترتيب المسابقة حاليًا برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الشباب المركز التاسع بـ 6 نقاط.