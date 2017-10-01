تشفير الدوري السعودي يعود للواجهة مجددًا.. تعرّف على التطورات

وافقت رابطة دوري المحترفين السعودي، على تقديم طلب رسمي لاتحاد الكرة السعودي برئاسة عادل عزت، لتشفير مباريات المسابقة المحلية، بعدما تمّ رفض الأمر أكثر من مرة خلال الموسمين الماضيين.

وكانت الشركة الناقلة للدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت أكثر من مرة عن رغبتها في تشفير المسابقة، إلا أن الأمور كانت تؤجل بسبب الرفض الشعبي الواسع.

وبحسب صحيفة عاجل السعودية فإن الرابطة وافقت للمرة الأولى على تقديم طلب رسمي لاتحاد الكرة لتشفير المباريات، بهدف الحصول على عوائد مالية أكبر.

وتنقل مباريات الدوري السعودي بشكل حصري على قنوات ام بي سي برو، عبر قنواتها المفتوحة.

وفي الاجتماع نفسه طلبت أندية رابطة دوري المحترفين، جعل طلب الحكام الأجانب مفتوحًا لكل نادٍ بدلًا من 8 أطقم على مدار الموسم، كما تقدم ياسر المسحل باستقالته من رئاسة الرابطة على أن يظل نائبا لرئيس اتحاد الكرة السعودي.

وتواجه الأندية السعودية أعباء مالية ضخمة للغاية خلال السنوات الأخيرة، ما يهدد استمرار أندية كبيرة مثل الاتحاد الذي انهكته الديون والشكاوى.