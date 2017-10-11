هل يتم تغيير اسم استاد جامعة الملك سعود بعد اعتماده ملعبًا رسميًا لنادي الهلال؟ (فيديو)

نفى المشرف على الاستاد الرياضي بجامعة الملك سعود، تركي السلطان، وجود أي نية لتغيير اسم الملعب بعدما أصبح الملعب الرسمي لنادي الهلال كأول نادٍ سعودي يملك هذا الحق.

وقال تركي في تصريحات لقناة “الرياضية السعودية”: “العقد بيننا وبين شركة صلة وهي من اتفقت مع نادي الهلال وأهلا بالجميع، وإذا كانت ترى أن الهلال هو الشريك الأساسي لها في استخدام الملعب فلا توجد أي مشكلة، ولكن تغيير اسم الملعب غير متاح للشركة، المنشأة ستظل باسم جامعة سعود وهو شيء مكتوب في العقود وموقع بيننا وبينهم، وصلة شركة احترافية ونحن لدينا إدارة قانونية تعرف ماذا تفعل”.

وأضاف: “سلمنا الملعب لشركة صلة، والإجراءات الإدارية والتنظيمية عند صلة ولوكانت تريد اللعب على الملعب الآن فلا توجد أي مشكلة”.

تركي السلطان -المشرف على ملعب جامعة الملك سعود

عقدنا الأساسي مع شركة صلة وليس نادي #الهلال ،

والملعب سوف يبقى بإسم الجامعه وتغييره غير متاح pic.twitter.com/9uVamvwoUz — القنوات الرياضية???????? (@riyadiyatv) October 10, 2017

وكشف نادي الهلال مؤخرًا عن توصل شريكه الاستراتيجي والمسوّق الحصري للنادي “شركة صلة الرياضية” إلى اتفاق مع جامعة الملك سعود بالرياض، لاستثمار الاستاد الرياضي للجامعة لاحتضان مباريات الهلال في كل المسابقات فور الانتهاء من الترتيبات النهائية لتجهيز الملعب لاستقبال الجماهير الرياضية.

ويحق للهلال إقامة مباريات الفريق الأول وبعض التدريبات على ملعب الجامعة، وبعض مباريات الفئات السنية. ومن ضمن الخطط المتوقع تنفيذها إقامة متجر خاص بالنادي داخل مرافق الملعب.

وأوضح السلطان أن العقد لا يشمل مرفقات الملعب من معسكر ومسبح وصالة ألعاب رياضية بل إنه يختص فقط بملعب كرة القدم ومرفقاته التي يستفيد منها الملعب مثل المحلات التجارية والبوابات ومواقف السيارات.

وقال السلطان إن الملعب مجهز تماما ليكون على غرار الملاعب العالمية حيث إن المقاعد مرقمة والبوابات الإلكترونية جاهزة وتحتاج فقط إلى نظام يتم إدراجه عليها وبالتالي التشغيل الرسمي.