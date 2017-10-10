هل يرافق نادي النصر غريمه الهلال إلى ملعب جامعة الملك سعود؟

نفى الأمير فيصل بن تركي، ما تردد خلال الساعات الأخيرة عن انتقال فريق النصر من ملعب الملك فهد إلى ملعب جامعة سعود على غرار غريمه نادي الهلال.

وأعلن الهلال، أمس الإثنين، عن نقل كافة مباريات الفريق إلى ملعب جامعة الملك سعود، لتوفير بيئة مناسبة تسمح بحضور عدد أكبر من الجماهير.

ويعتبر ملعب جامعة الملك سعود واحدًا من أفضل ملاعب المملكة العربية السعودية.

وقال الأمير فيصل بن تركي في تصريحات تلفزيونية :”نتشرف باللعب في استاد الملك فهد”.

وتردد أن نادي النصر قد ينتقل إلى ملعب جامعة الملك سعود هو الآخر.

وقال جمال عارف، محلل برنامج أكشن يا دوري، إنه كان يتمنى أن يستثمر نادي الهلال في ملعب جامعة الملك سعود لأكثر من 3 سنوات، التي يسمح بها العقد الحالي.

وأشار إلى أن الملعب أرضيته تحتاج للتغيير تمامًا.

وبادر عضو هيئة أعضاء الشرف، الأستاذ فايز المعجل، بسداد رسوم تجديد عضوية الهيئة للموسم الرياضي 2017/ 2018 م

متمنيًا للعالمي التوفيق. كما قدّم الأستاذ فايز المعجل دعمًا ماليًا لنادي #النصر مقداره مائة ألف ريال .