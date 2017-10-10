هل ينسحب نادي النصر السعودي من الاشتراك في دوري أبطال آسيا؟

كشفت مصادر قريبة الصلة بنادي النصر السعودي، أن الأخير سيعلن خلال اليومين المقبلين موقفه من المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل إما بالمشاركة أو الانسحاب.

وكان النصراويون اجتمعوا شرفياً مساء أمس الاثنين إذ حضر 12 عضوًا فقط من أصل 60 شرفيًا تم توجيه الدعوة لهم.

وفشل الاجتماع النصراوي في تجميع المبلغ المطلوب لاستخراج الرخصة الآسيوية إذ تبقّى ما يقرب من 12 مليون ريال لم يستطيعوا جمعها.

وقالت المصادر ذاتها إن “شخصية شرفية لها ثقلها المعروف وعدت الأمير فيصل بن تركي بتسديد المبلغ المتبقي لأجل المشاركة آسيويًا”.

من جهته، قال الأمير فيصل بن تركي لبرنامج أكشن يا دوري :”نسبة مشاركتنا الآسيوية 50% وفريقنا يستطيع الوصول لأدوار متقدمة بحالة المشاركة في دوري أبطال آسيا”.

“الديون يجب تسديدها بحالة حصولنا على الرخصة الآسيوية أو عدم الحصول عليها وسنعلن الديون بالجمعية العمومية”.

“قدمت استقالتي مرتين ولم يتقدم أي أحد بجدية.. وفرت 80% من الميزانية بالفترة السابقة، فأين الاحتياج لأعضاء الشرف”؟.

“قيل بفترة ما إن تركي آل الشيخ هلالي وفي فترة أخرى إنه نصراوي لكنه الآن يهتم بالرياضة السعودية كاملة”

وأشار رئيس نادي النصر السعودي إلى أنه سيطلب حكامًا أجانبَ لمباراة الفريق مع غريمه الهلال في دوري المحترفين السعودي، مؤكدا أن الأوروغوياني كارينيو وقع مع نادي الشباب قبل إقالة النصر للمدرب ريكاردو غوميز مفضلًا عدم التقاوض معه احترامًا لإدارة نادي الشباب”.