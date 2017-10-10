هل لإصابة نواف العابد علاقة بالقلب؟.. مسؤول بنادي الهلال يُجيب

قال فهد المفرج، مدير كرة بنادي الهلال السعودي، إن إصابة نواف العابد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ومنتخب السعودية، في العضلة الضامة وليس لها علاقة بالقلب.

وتردد أن أزمة خفقان القلب قد عاودت اللاعب، ما أثار جماهير النادي السعودي.

وأكد المفرج، لبرنامج أكشن يا دوري، أنه خلال يومين سيحدد الجهاز الطبي موعد عودة نواف العابد.

وظهر اللاعب خلال تدريبات نادي الهلال السعودي، بعدما التحق بمعسكر الفريق في أبوظبي.

وقدم نواف العابد دورًا مؤثرًا مع منتخب السعودية خلال تصفيات كأس العالم التي تأهلت من خلالها لمونديال روسيا 2018.

ويستعد نادي الهلال السعودي لمواجهة الإياب بنصف نهائي دوري أبطال آسيا في مسقط، بعدما تغلب ذهابًا في أبوظبي على بيروزي الإيراني بأربعة أهداف دون رد.

ويتصدر نادي الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي.